Trump overrasker med personlige bemærkninger under britisk kongepars besøg

Under en tale til ære for Kong Charles og Dronning Camilla kom præsident Trump med uventede kommentarer om sit eget ægteskab og sin mors fascination af den britiske kongefamilie. Besøget markerer første gang siden 2007, at et britisk statsoverhoved gæster USA.

Præsident Donald Trump s tale under det britiske kongepars besøg i USA blev præget af både begejstring for det britiske monarki og uventede personlige bemærkninger, der vakte opsigt i publikum.

Kong Charles og dronning Camilla er i øjeblikket på et fire dage langt statsbesøg i USA, et besøg der er det første af sin slags siden 2007. Programmet har indtil videre inkluderet en række officielle arrangementer, herunder militære æresceremonier og overdådige middage i Det Hvide Hus, der understreger det tætte forhold mellem de to nationer.

Trumps tale, der blev holdt under en af disse officielle middage, var tydeligt præget af en stor respekt og fascination for det britiske kongehus, en fascination han tilskrev sin egen mor. Han delte anekdoter om sin mors store interesse for kongefamilien, og hvordan hun især var betaget af prins Charles. Præsidenten fortalte, at hans mor altid var opslugt af begivenheder med dronningen og kongefamilien, og at hun ofte kommenterede prins Charles’ udseende og charme.

“Hver gang dronningen var involveret i en ceremoni eller noget som helst, sad min mor klistret til fjernsynet og sagde: ‘Se, Donald, se hvor smukt det er’,” fortalte Trump fra talerstolen. Han fortsatte med at beskrive, hvordan hans mor havde et tydeligt ‘crush’ på prins Charles, og han spekulerede over, hvad hun ville have tænkt, hvis hun havde været vidne til det nuværende besøg.

Denne personlige historie, der virkede malplaceret i en officiel tale, skabte en let stemning i rummet, men også en vis forvirring blandt tilstedeværende. Trump brugte sin mors fascination som en bro til at tale om vigtigheden af traditioner og familiens værdier, men vendte hurtigt tilbage til mere personlige emner. Han begyndte at tale om sine forældres lange og succesfulde ægteskab, der varede i over seks årtier, og kontrasterede det med sit eget forhold til førstedamen Melania Trump.

Det var netop i denne overgang, at talen tog en uventet drejning. Trump vendte sig direkte mod Melania Trump, der sad ved hans side, og kom med en bemærkning, der blev opfattet som både selvironisk og potentielt nedladende.

“Og undskyld mig, hvis du ikke har noget imod det… det er en rekord, vi ikke kommer til at slå, skat. Jeg er ked af det, det kommer bare ikke til at ske sådan. Vi klarer os fint, men vi kommer ikke til at klare os så godt,” sagde han med et smil. Denne kommentar, der antydede, at hans eget ægteskab ikke ville matche længden og stabiliteten af hans forældres, vakte øjeblikkelig opsigt og spekulationer i medierne.

Det er ikke første gang, at Trump har lavet bemærkninger om sit ægteskab i offentligheden, men timingen og konteksten – under et statsbesøg med et britisk kongepar – gjorde denne episode særligt bemærkelsesværdig. Udover den uventede tale, har Kong Charles også skabt overskrifter ved at afvise et møde med ofre for sexforbrydelser begået af Jeffrey Epstein, hvilket har rejst etiske spørgsmål og kritik fra flere sider.

Besøget fortsætter, og det er forventet, at der vil komme yderligere diplomatiske og sociale begivenheder i de kommende dage





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump evakueret efter skyderi i Washington – Kong Charles på statsbesøg i USAUSA's præsident Donald Trump blev evakueret efter et skyderi under korrespondentmiddag i Washington, mens Storbritanniens kongepar Charles III og dronning Camilla ankommer til USA for et vigtigt statsbesøg. Samtidig satte en kenyanisk løber verdensrekord ved London Marathon.

Kong Charles’ potentielle utilfredshed under møde med Trump: Læbeafkodning afslører anspændt udvekslingNy analyse af læbebevægelser antyder, at Kong Charles udtrykte utilfredshed under mødet med Donald Trump i Det Hvide Hus. Samtalen bevægede sig hurtigt over i internationale forhold, hvor Trump udtrykte bekymring for udviklingen i Rusland.

Diverse Nyheder: Ulykke i Spanien, Trump-Kimmel konflikt, Kong Charles' besøg og maratonrekordEn samling af de seneste nyheder, der dækker en bred vifte af emner, herunder en ulykke i en forlystelsespark, politiske kontroverser, et kongeligt statsbesøg, en sportspræstation og økonomiske udfordringer.

Diverse Nyheder: Trump, Kong Charles, Maratonrekord og PrisstigningerEn samling af nyheder fra forskellige områder, herunder politiske udtalelser fra Donald Trump, Kong Charles' statsbesøg i USA, en maratonrekord og forventede prisstigninger i supermarkeder.

Kong Charles besøger Trump: 'De diplomatiske forbindelser er på et relativt dårligt sted'Forholdet kører ikke på skinner, men måske er kong Charles den helt rette mand til opgaven, siger Storbritannien-kommentator.

Diverse Nyheder – Trump, Kong Charles, Sport og MereEn samling af forskellige nyheder, der dækker politiske spekulationer, kongelige besøg, sportsbegivenheder, personlige historier og samfundstendenser.

