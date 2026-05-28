Trump om helbredstjek: Perfekt, men debatten fortsætter

Efter et tre timer langt lægebesøg på Walter Reed-hospitalet forsøger Trump at mane spekulationer om sit helbred til jorden. Men meningsmålinger viser, at under halvdelen af amerikanerne har tillid til hans fysiske og mentale formåen.

I måneder har der været stigende spekulationer om den amerikanske præsident s fysiske formåen, efter flere offentlige optrædener har fået både kritikere og eksperter til at stille spørgsmål ved hans helbred.

Billeder af hævede ankler, blå mærker på hænderne og flere længere lægebesøg har fået rygterne til at blusse op igen og igen. Nu er Donald Trump endnu en gang blevet undersøgt på Walter Reed National Military Medical Center i Virginia, et besøg der varede mere end tre timer og hurtigt skabte fornyet opmærksomhed omkring den 79-årige præsident.

Det Hvide Hus har beskrevet besøget som en rutinemæssig læge- og tandundersøgelse, men længden på besøget og den massive interesse omkring Trumps helbred har endnu en gang fået debatten til at eksplodere i amerikanske medier. Kritikere påpeger, at Trump selv gentagne gange har kritiseret Joe Biden for både fysisk og mental svækkelse, samtidig med at han har fremhævet sin egen energi og mentale skarphed.

Kort efter lægebesøget skrev Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, at undersøgelsen var gået perfekt. Ifølge Trump viste undersøgelserne ingen problemer, og han takkede samtidig lægerne og personalet på hospitalet. Det Hvide Hus har efterfølgende understreget, at præsidenten fortsat er i fremragende fysisk form og arbejder uden begrænsninger i hverdagen. Selvom Trump selv forsøger at lukke debatten ned, fortsætter diskussionen om hans helbred i USA.

En nyere meningsmåling viser, at under halvdelen af amerikanerne mener, at Trump har den nødvendige mentale skarphed og fysiske styrke til at fungere effektivt som præsident. Flere eksperter peger samtidig på, at offentligheden kun får adgang til udvalgte oplysninger fra præsidentens lægeundersøgelser. Dermed er det i sidste ende Donald Trump selv, der bestemmer, hvor meget offentligheden får at vide om hans helbred.

Den manglende gennemsigtighed skaber grobund for fortsatte spekulationer og kan påvirke vælgernes tillid til præsidentens evne til at varetage embedet. Samtidig rejser det spørgsmål om, hvorvidt der burde være strengere krav til offentliggørelse af helbredsoplysninger for personer i så høje embeder. Debatten forventes at fortsætte frem mod kommende valg, hvor helbredsspørgsmål kan blive et centralt tema





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Helbred Spekulationer Walter Reed Præsident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hobbylandmand Mærker Øget Trussel efter Kanin TyveriRune Nissen Christensen, en hobbylandmand fra Højmark, er nødt til at installere overvågningskameraer efter fire kaniner blev stjålet. Han har nu planlagt at overvåge hele hans hobbylandbrug, mens han også kæmper med at gøre unge kaniner tamme for plejehjemstjeneste. Dommen vil han nægte at forbinde overvågning med eigenskab, men truslen fra tyveri er tydelig.

Read more »

EU og Unicef sender nødhjælp til DR Congo efter ebolaudbrudEU og Unicef har sendt 100 ton nødhjælp til DR Congo for at hjælpe med at bekæmpe et pågående ebolaudbrud. Den variant, der indtil videre findes 101 bekræftede smittetilfælde af, har en dødelighed på op til 50 procent.

Read more »

Dronning Margrethes seneste indlæggelse vækker international opmærksomhedDronning Margrethes seneste indlæggelse har vakt stor interesse hos internationale medier, da den sker mindre end en uge efter, at dronningen blev udskrevet fra Rigshospitalet. Nyheden om indlæggelsen kommer kort tid efter, at dronning Sonja af Norge led af hjerteflimmer og blev tvunget til at aflyse sine royale pligter. Kongen besøgte sin mor på Rigshospitalet samme dag, og mandagen efter blev dronning Margrethe indlagt for anden gang denne måned.

Read more »

West Ham fyrer Nuno Espírito Santo efter nedrykningsfarenDen engelske klub West Ham United har fritaget sin manager Nuno Espírito Santo efter en misslykkedes præstation i Premier League. Eranlægget og angribende kommentatorer fra klubben har senere skubbet yderligere i sagen, herunder kritik af både Nuno og målmanden Alphonse Areola.

Read more »