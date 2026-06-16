Trump og Zelenskyj mødes igen under G7-topmødet

Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj mødes for anden gang på en dag under G7-topmødet i Frankrig. Europæiske ledere forsøger at overbevise Trump om at ændre sin kurs i Ukraine-krigen, mens Putin afviser at mødes med Zelenskyj.

Donald Trump , USAs præsident, skal mødes igen med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj , under G7-topmødet i Evian-les-Bains i Frankrig. Det er anden gang på en dag, at de to ledere sætter sig sammen for at drøfte situationen i Ukraine .

Trump gav under et arbejdsmøde med G7-landenes ledere og inviterede en tydelig tommelfinger op, men bag facaden ulmer der uenigheder omkring håndteringen af krigen i Ukraine. De europæiske ledere håber på at kunne overbevise Trump om, at hans administrations tidligere forhandlinger med Moskva var for favorable over for russerne, og at Ukraines fremskridt ved frontlinjen bør anerkendes.

Mødet finder sted i en tid, hvor der er pres på flere fronter: Iran-aftalen er også på dagsordenen, og Trump blev under et pressemøde spurgt ind til begge emner. Han udtalte, at han havde haft et godt møde med Zelenskyj om morgenen, og at de skulle mødes igen senere på dagen. Ukraines præsident sagde mandag, at han havde tilbudt at mødes med den russiske præsident Vladimir Putin under G7-topmødet, men at Putin ikke ønskede at deltage.

Ifølge Putins talsmand har Ruslands præsident ikke modtaget en formel invitation til topmødet, og han tilføjer, at Zelenskyj kan komme til Moskva, hvis han ønsker at forhandle. Den russiske leder har gentagne gange insisteret på, at et møde skal finde sted i Rusland. G7-landene, bestående af Frankrig, Japan, USA, Tyskland, Storbritannien, Canada og Italien, har inviteret EU og Ukraine som observatører til dette års møde.

De europæiske ledere er bekymrede for, at Trump kan trække USA ud af de multilaterale aftaler, der er indgået, og de forsøger at sikre, at der opnås enighed om en fælles erklæring om Ukraine. Samtidig er der fokus på Irans atomprogram, efter at Trump tidligere har trukket USA ud af atomaftalen. Presset på Trump er stort, og hans møde med Zelenskyj kan blive afgørende for, hvordan konflikten i Ukraine udvikler sig.

Zelenskyj har tidligere udtrykt frustration over den langsomme støtte fra vesten, og han håber, at dette møde kan ændre den amerikanske holdning. Trump, der er kendt for sin uforudsigelige stil, har endnu ikke givet klare signaler om, hvordan han vil tackle situationen. Men med G7 som ramme er der mulighed for uformelle samtaler, der kan bane vejen for en ny diplomatisk indsats. Alt imens fortsætter kampene i Ukraine, og civile lider under krigen.

Det internationale samfund følger nøje med i, hvad der sker bag de lukkede døre i Evian-les-Bains, og om dette møde kan bringe verden tættere på fred. De kommende dage vil vise, om Trump lader sig overtale af de europæiske allierede, eller om han holder fast i sin linje. Uanset udfaldet står det klart, at G7-topmødet i Frankrig er et centralt omdrejningspunkt for den globale politik i en urolig tid.

De mange møder, både formelle og uformelle, vil sætte dagsordenen for resten af året, og alle øjne er rettet mod de beslutninger, der træffes her. Zelenskyj håber på konkrete resultater, mens Putin venter på sidelinjen. Verden holder vejret





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