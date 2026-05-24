Trump og Secret Service: Person mistænkt for at have affyret skud i Det Hvide Hus natten til søndag er død

En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus natten til søndag, er død. Det oplyser den amerikanske sikkerhedstjeneste Secret Service, der blandt andet står for beskyttelse af USA's præsident, i et opslag på X.

Trump befandt sig i Det Hvide Hus , da der blev affyret skud, men er i sikkerhed, oplyser Secret Service . Medlemmer af Nationalgarden er samlet nær Det Hvide Hus i Washington D.C. efter en skudepisode.

En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus natten til søndag, er død. Det oplyser den amerikanske sikkerhedstjeneste Secret Service, der blandt andet står for beskyttelse af USA's præsident, i et opslag på X. Kort efter klokken 18.00 lørdag (midnat dansk tid) trak et individ et våben fra sin taske i området 17th Street og Pennsylvania Avenue og begyndte at skyde.

Secret Services politi besvarede ilden og ramte den mistænkte, som blev transporteret til et hospital i området, hvor han blev erklæret død. Under skyderiet blev en forbipasserende også ramt af skud, lyder det fra Secret Service. Det fremgår ikke af opslaget, om den forbipasserende blev ramt af skud fra den mistænkte gerningsperson eller Secret Service. Det var tidligere uklart, hvorvidt USA's præsident, Donald Trump, befandt sig i Det Hvide Hus, da skyderiet fandt sted.

Det bekræfter Secret Service i opslaget, at han gjorde. Hændelsen er under efterforskning, og yderligere information vil blive offentliggjort, så snart den bliver tilgængelig, skriver Secret Service på X. Den mistænkte omtales som en mand, men hans alder fremgår ikke. Der er heller ingen oplysninger om et eventuelt motiv. Tre unavngivne kilder har fortalt CNN, at den mistænkte er blevet identificeret som den 21-årige mand Nasire Best.

Det samme siger en unavngiven person med kendskab til efterforskningen til CBS News og nyhedsbureauet AP. I juni sidste år havde han et sammenstød med Secret Service, da han prøvede at komme ind i Det Hvide Hus og blev anholdt. Han blev efterfølgende sendt på et psykiatrisk hospital. Chefen for FBI, Kash Patel, meldte tidligere natten til søndag ud, at forbundspolitiet var rykket ud til Det Hvide Hus i forbindelse med meldinger om skud.

CNN og flere andre medier skrev desuden, at der var indført en såkaldt "lockdown" i Det Hvide Hus, hvor journalister blev bedt om at søge i dækning i et rum, hvor der normalt afholdes pressemøder. Nedlukningen blev ophævet klokken 00.45 dansk tid, skriver mediet. Det er uklart, om der var tale om en nedlukning af dele af eller hele Det Hvide Hus





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Det Hvide Hus Skyderiet Trump Secret Service Person Mistænkt Død Identificeret Motiv Nationalgarden Washington D.C. FBI CNN CBS News AP Lockdown Pressemøder Psykiatrisk Hospital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eksperter undrer sig efter endnu et Nets-nedbrud: Det skulle ikke ske med kritisk infrastrukturNets’ betalingssystem var nede i flere timer i går. Det samme skete i juli sidste år.

Read more »

Ny belysning på metrostationerne gør det mere behageligt for passagererFra i dag og over de kommende måneder får flere metrostationer i København på linjerne M1 og M2 ny LED-belysning, som skal gøre stationerne lysere, mere behagelige at færdes på og løfte oplevelsen for passagererne.

Read more »

Topscorerne når det gælder omstilling af bilparken til eldrevne køretøjerHeine Sørensen, der bor i den lille flække Øster Svenstrup mellem Brovst og Ferritslev i Nordjylland, er blevet presset af de høje benzinpriser på en benzinslugeren. Han ser nu mulighederne for at kigge efter en afløser med en Volvo V60 hybrid fra 2021, da den er meget billigere i grønne ejerafgifter.

Read more »

Benzinchok rammer Stephan: Jeg har det ikke godt med detHøje priser på benzin har tvunget Stephan Larsen til at skifte benzinbilen ud med elbil. En ekspert ser en klar tendens og giver tips til skiftet.

Read more »