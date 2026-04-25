Trump mister terræn: Ny måling viser markant fald i opbakningen

En ny meningsmåling fra Fox News viser et betydeligt fald i opbakningen til Donald Trump, især på økonomiområdet, hvor Demokraterne nu vurderes stærkere. Målingen afslører også en stigende skepsis over for Trumps politik.

En ny meningsmåling tegner et billede af et markant fald i opbakningen til Donald Trump , og denne udvikling er særligt bemærkelsesværdig, når man ser på den historiske kontekst.

Undersøgelsen, udført af Fox News, viser, at et flertal af respondenterne nu vurderer, at Demokraterne er bedre i stand til at håndtere den amerikanske økonomi end Republikanerne. Dette er første gang siden 2010, at Fox News måler en fordel til Demokraterne på dette afgørende område – et område, hvor Republikanerne traditionelt har haft en stærk position og en klar fordel i vælgernes opfattelse.

Siden 2010 har en række målinger konsekvent demonstreret en republikansk føring, som i de seneste år endda er blevet betydeligt forstærket. Denne tendensvending sker i en periode præget af betydelig økonomisk usikkerhed, accelererende inflation og stigende energipriser, der delvist er en konsekvens af den igangværende konflikt i Iran og de globale geopolitiske spændinger. Den økonomiske situation har naturligvis en stor indflydelse på vælgernes holdninger og deres vurdering af, hvilket parti der bedst kan lede landet gennem disse udfordringer.

Udover den skiftende vurdering af økonomisk kompetence, afslører målingen også en voksende skepsis over for Donald Trumps politiske linje og hans ledelsesstil. Hele 56 procent af de adspurgte mener, at hans politik har en negativ indvirkning på USA, mens kun 28 procent vurderer, at den har en positiv effekt. Dette betyder, at andelen af kritikere er mere end dobbelt så stor som andelen af tilhængere.

Denne ubalance i opfattelsen er et tydeligt signal om, at Trumps politik ikke længere resonerer med et bredt udsnit af befolkningen, og at mange vælgere er bekymrede over de konsekvenser, hans politik har for landets fremtid. Resultaterne fra denne måling er ikke isolerede; de er en del af en række nyere undersøgelser, der alle indikerer et fald i Trumps popularitet og opbakning.

Det, der gør denne måling særligt interessant, er dog, at udviklingen nu også afspejles i målinger fra et medie, der traditionelt har været kendt for at have en positiv indstilling til Republikanerne og deres politik. Dette tyder på, at selv inden for medier, der tidligere har været loyale over for Trump, er der en erkendelse af, at hans position er blevet svækket. Fox News fremhæver dog også områder, hvor Republikanerne fortsat vurderes stærkest.

De påpeger, at vælgerne fortsat har størst tillid til partiet inden for politikområder som national sikkerhed, immigration, grænsekontrol og kriminalitet. Disse områder har længe været kerneområder for Republikanerne, og de appellerer til en vælgergruppe, der prioriterer sikkerhed og stabilitet. Det er vigtigt at bemærke, at selvom opbakningen til Trump er faldende, er Republikanerne stadig en stærk politisk kraft i USA.

Partiet har en solid base af loyale vælgere, og de er stadig i stand til at mobilisere støtte inden for visse politikområder. Den nuværende situation indikerer dog, at Republikanerne skal genoverveje deres strategi og finde måder at appellere til en bredere vælgergruppe, hvis de ønsker at bevare deres politiske indflydelse. Fremtiden vil vise, om de er i stand til at tilpasse sig de skiftende politiske vinde og genvinde tabt terræn.

Den fortsatte økonomiske udvikling og den globale politiske situation vil uden tvivl spille en afgørende rolle i at forme vælgernes holdninger og i sidste ende afgøre udfaldet af fremtidige valg





