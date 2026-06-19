Trump-Meloni konflikt: Italiensk besøg i USA aflyst

Donald Trump udtaler i et italiensk tv-interview, at Giorgia Meloni tiggede om et foto med ham. Meloni afviser kraftigt, og Italiens udenrigsminister aflyser besøg i USA.

En udtalelse fra USA's præsident, Donald Trump , til et italiensk medie har skabt en ny konflikt mellem ham og Italiens premierminister, Giorgia Meloni . Det skriver det italienske public service-medie RAI.

Konflikten opstod, da den italienske tv-kanal La7 TV bragte et telefoninterview med Donald Trump i kølvandet på G7-topmødet tidligere på ugen. Her sås Trump og Meloni flere gange i samtale. I telefoninterviewet, som er eftersynkroniseret på italiensk, siger Donald Trump, at Meloni havde tigget ham om at få taget et billede sammen med ham. Hun tiggede mig om at tage et billede sammen med hende; jeg havde ondt af hende.

Uanset om der er tale om en korrekt oversættelse af præsidentens ord eller ej - tv-stationen har ikke bragt lyden af den originale telefonsamtale - så har interviewet fået Meloni til at reagere. Donald Trump påstår, at Giorgia Meloni tiggede ham om, at få taget et billede sammen med ham. Dem blev der taget en del af på topmødet. Hverken jeg eller Italien tigger nogensinde, siger hun i en video.

Giorgia Meloni var den eneste europæiske regeringsleder, der var inviteret til Trumps indsættelse som præsident i januar 2025, skriver nyhedsbureauet Reuters. Hun har tidligere både vendt sig mod USA's krig i Iran og kritiserede Trump for en hård kritik af pave Leo. Konflikten har fået Italiens udenrigsminister, Antonio Tajani, til at aflyse et planlagt besøg i USA. De alvorlige og fornærmende ord fra præsident Trump rettet mod premierminister Giorgia Meloni fornærmer hele Italien, udtaler Tajani.

Ifølge RAI har den italienske regering indkaldt USA's ambassadør til en samtale for at protestere mod Trumps udtalelser. Det er endnu uvist, om Trump vil kommentere sagen yderligere, men eksperter vurderer, at episoden kan skade forholdet mellem de to lande. Meloni har ellers forsøgt at opretholde en pragmatisk linje over for USA, men denne gang har hun taget skarp afstand fra Trumps fremstilling.

Mange italienske medier har analyseret situationen og peger på, at Trumps udtalelser kan være et forsøg på at underminere Melonis position både nationalt og internationalt. Samtidig har flere italienske politikere, både fra regeringen og oppositionen, udtrykt støtte til Meloni. De understreger, at Italien ikke lader sig presse af udenlandske lederes nedladende kommentarer. Denne hændelse kommer midt i en periode, hvor transatlantiske relationer allerede er anspændte på grund af uenigheder om handel og sikkerhed.

Italiens rolle som en brobygger mellem Europa og USA kan blive svækket, hvis konflikten eskalerer. Meloni selv har ikke udtalt sig yderligere, men hendes kontor har bekræftet, at hun afventer en formel undskyldning fra den amerikanske præsident. I mellemtiden har den italienske regering annonceret, at de vil genoverveje samarbejdet med USA på flere områder, herunder militære operationer og handelsaftaler. Eksperter advarer om, at denne episode kan få langsigtede konsekvenser for Italiens udenrigspolitik og forholdet til den nye amerikanske administration.

Mens nogle analytikere ser episoden som et tegn på Trumps upræcise og kontroversielle kommunikationsstil, mener andre, at det bevidste signal er at presse allierede til loyalitet. Hvad der nu sker, vil afhænge af, om Trump vælger at nedtone sagen eller fortsætte den verbale konfrontation. Indtil videre har hverken Det Hvide Hus eller Trump selv offentliggjort nogen reaktion. Den italienske offentlighed følger sagen tæt, og mange borgere har udtrykt vrede på sociale medier over Trumps angreb på deres leder.

Den politiske opposition i Italien har også kritiseret Meloni for overhovedet at have mødt Trump under G7-mødet, men flertallet bakker op om hendes håndtering af situationen. Konflikten har allerede fået økonomiske konsekvenser, da flere italienske virksomheder har udtrykt bekymring over handelsforbindelserne med USA. Turistindustrien, som er afhængig af amerikanske besøgende, kan også blive påvirket, hvis forholdet forværres. Alt i alt markerer denne hændelse en ny spænding i de diplomatiske relationer mellem to vigtige allierede.

Det genstår at se, om den kan løses gennem dialog eller, om den vil eskalere til en større diplomatisk krise





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