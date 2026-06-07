USA's præsident Donald Trump kritiserer Israels angreb mod Beirut og kalder iranske angreb mod Israel "ubehjælpsomme" i forhold til forhandlinger om ende på krig.

USA's præsident Donald Trump kritiserer Israels angreb mod Beirut og kalder iranske angreb mod Israel "ubehjælpsomme" i forhold til forhandlinger om ende på krig . Trump vil ringe til Israels premierminister Benjamin Netanyahu og bede ham om ikke at gengælde det iranske angreb.

Han tilføjer, at "ingen blev såret" i det iranske angreb mod Israel og håber, at Israel ikke vil gengælde. Trump kritiserer også Israels angreb mod Beirut og siger, at han "ikke var glad for det". Han kalder situationen "ubehjælpsom" i forhold til forhandlinger om en ende på krigen.

Trump lover, at en aftale med Iran kan blive underskrevet mandag, tirsdag eller onsdag i den kommende uge og beder om, at situationen ikke sprænger i luften på grund af det, der sker nu. Irans Revolutionsgarde har kaldt angrebet for "en advarsel" og advaret om "mere ødelæggende og beklagelige slag", hvis Israels militær ikke stopper angrebene på Libanon. Det israelske militær har lovet at fortsætte sin militære kampagne i Libanon og sige, at det vil intensivere operationerne mod Hizbollah





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