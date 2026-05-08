Trump kritiserer høje VM-billetpriser: 'Det udelukker arbejderklassen'

Den amerikanske præsident Donald Trump udtrykker bekymring over de ekstremt høje billetpriser til VM-kampene i USA, der ifølge ham udelukker arbejderklassefans. FIFA-præsident Gianni Infantino forsvarer priserne, mens en ny undersøgelse viser, at hotellerne i værtsbyerne ligger under forventningerne.

Den amerikanske præsident, Donald Trump , har udtrykt stor bekymring over de ekstremt høje billetpriser til VM-kampene i USA. I en skarp udtalelse kritiserer han, at priserne på billetter til åbningskampen mellem USA og Paraguay ligger på 1000 dollar, hvilket svarer til over 6300 danske kroner.

Trump siger, at han selv ville ønske at være til stede, men at han ikke ville betale så høje beløb. Han frygter, at de høje priser vil udelukke mange arbejderklassefans, som udgør en vigtig del af hans vælgerskare. Præsidenten understreger, at det er uacceptabelt, at så mange mennesker ikke kan være med til at støtte det amerikanske landshold på grund af økonomiske barrierer. Han mener, at VM bør være tilgængeligt for alle, ikke kun for de velhavende.

VM-finalen, der bliver spillet den 19. juli på MetLife Stadium i New Jersey, er endnu dyrere med en gennemsnitspris på 82.000 danske kroner per billet. FIFA-præsident Gianni Infantino forsvarer de høje priser og hævder, at det er markedet, der bestemmer priserne. Han sammenligner det med priserne på amerikansk college-fodbold, hvor billetter koster omkring 300 dollar, hvilket svarer til 2000 danske kroner.

Infantino understreger, at VM er et unikt begivenhed, der tiltrækker fans fra hele verden, og at priserne derfor er berettigede. Han lover jævndelig en hotdog og en cola til alle, der er villige til at betale så høje beløb for at se finalen. Selvom billetsalget går godt, viser en undersøgelse fra American Hotel & Lodging Association (AHLA), at næsten 80 % af hotellerne i de 11 amerikanske værtsbyer ligger under de oprindelige prognoser.

Dette tyder på, at den forventede økonomiske gevinst på 30 milliarder dollars måske ikke bliver opnået. Med kun seks uger til VM-starten den 11. juni er der stadig usikkerhed om, hvor stor en økonomisk effekt begivenheden vil have på de amerikanske byer. Trump og andre kritiske stemmer håber, at FIFA vil overveje at sænke priserne, så flere fans kan deltage i VM





