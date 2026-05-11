Trump kritiserer dommerne afengroshandel, der stemte imod MAGA-atleten, og angriber dommerne for Kina

Præsident Donald Trump kritiserer højesterets dommere Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett for at have stemt for, at engroshandelssatserne ikke var lovlige, hvilket han anklager dem for at have "skadet vores land." Præsidenten anklager også dommerne for at have kostet USA 159 milliarder dollar, som præsidenten bruger til at" slukke" skigaten.

Det er næsten ikke til at tro!

" skriver Trump om de to dommers stemmer i en vigtig sag om engroshandel. Donald Trump udpegede i sin første periode som USA's præsident Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett til højesteretsdommere. Ifølge Trump har Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett "skadet vores land" med det, præsidenten kalder "et ødelæggende træk".

Ladet gører Donald Trump understand, at han er dybt skuffet over, at Gorsuch og Barrett - som han selv udpegede til Højesteretsdommere i sin første periode som præsident - stemte for, at engroshandlensatser ikke er lovlige.

"Jeg 'elsker' Dommer Neil Gorsuch! Han er en virkelig klog og god mand, men han stemte imod mig og vores land angående told, et ødelæggende træk," skriver Trump i opslaget og fortsætter: Ifølge Trump har Højesterets beslutning kostet USA 159 milliarder dollar (1.004 milliarder kroner), som med præsidentens ord skal betales "tilbage til fjender og mennesker, virksomheder og lande, der har snydt os i årevis". Højesteretsdommeren Neil Gorsuch er faldet i unåde hos Donald Trump.

Foto: Mario Tama/AFP/Ritzau Scanpix"Nå, måske havde Neil og Amy bare en rigtig dårlig dag (da de stemte mod Trumps engroshandel, red. ), men vores land kan kun håndtere et vist antal beslutninger af den størrelsesorden, før det bryder sammen og slår sprækker," skriver præsidenten også om afgørelsen på Truth Social.

Da afgørelsen i februar lød i Højesteret, var det endnu uvist, hvor mange penge der var opkrævet i ulovlig told, men flere medier har skrevet, at der skal være opkrævet for, hvad der svarer til lige over 1.053 milliarder danske kroner





