Trump-kriser: "Udnævnelse" af republikanere med kritiske standpunkter

Med et øgede angreb på kritiske øjne i sit eget parti, har præsident Donald Trump tilsyneladende forladtmindre kritikere i sit eget parti. USA-ekspert Hilmar Mjelde vurderer, at dette bør henføres til en form for "hændelseudrensning" og anklager USAs præsident for"udrensning" gennem en række afattentiver af kandidater og andet elsk.Selvom hans attrayelse til kritiserede republikanere også indebærer vanvid opfattelser af disse kandidater som"svag", mener USA-ekspert Mjelde, at denne strategi kan henføres til, at Trump ikke har et stort flertal i Kongressen og tolererer derfor ikke interne kritikere i partiet.

Det vurderer USA-ekspert Hilmar Mjelde over forKommentaren i kølvandet på en række hændelser, hvor USAs præsident, Donald Trump , i stigende grad har sat foden ned over for republikanere, der har stillet sig imod ham.

"Dette er den hævn og straf, han lovede mod sine fjender, og som han annoncerede ved kickstarten af sin tredje valgkampagne i Waco i 2023. Det er den samme udrensning, han har gennemført siden den anden rigsretssag i 2021," siger Mjelde. I sidste uge kaldte han blandt andre Lauren Boebert for "svag".

"Selvom jeg for længe siden støttede Boebert, ville det være mig en ære at trække den støtte tilbage og støtte et godt og passende alternativ, hvis den rette person dukkede op," lød det videre i opslaget. Boebert er dog langt fra den eneste, der har været skydeskive for kritikken. Også kandidater som Brian Fitzpatrick, Rand Paul og Warren Davidson har stået for skud de seneste dage. Derfor tolererer han ikke interne kritikere i partiet.

I den sidste valgperiode har han støttet Thomas Massie, som siddet i Kongressen siden 2012, og i den nuværende valgperiode har han støttet Trump i 90 procent af afstemningerne i Repræsentanternes Hus. Men han har samtidig modsat sig præsidentens linje i blandt andet konflikten med Iran, den militære aktion i Venezuela samt den amerikanske støtte til Israel.





