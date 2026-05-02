Trump kræver Jimmy Kimmel fyret efter kontroversiel joke – Kimmel svarer igen

Donald Trump har krævet, at Jimmy Kimmel bliver fyret fra ABC efter en joke om Melania Trump. Kimmel har svaret igen med en skarp kommentar, der har sat gang i en politisk debat om satire og grænser for humor.

Den politiske temperatur i USA er steget yderligere efter en udveksling af verbale angreb mellem tidligere præsident Donald Trump og den populære talkshow-vært Jimmy Kimmel .

Trump har offentligt krævet, at tv-stationen ABC afskediger Kimmel, hvilket har udløst en intens debat om ytringsfrihed, politisk satire og grænserne for humor. Konflikten udspringer af en joke, Kimmel fremsatte under White House Correspondents’ Dinner, hvor han spøgte med førstedame Melania Trumps udseende, og sammenlignede hende med en ‘ventende enke’.

Denne joke faldt kort tid efter en episode, hvor en bevæbnet mand forsøgte at trænge ind til det samme arrangement, hvilket har forstærket bekymringerne omkring sikkerheden og den potentielle indvirkning af retorik. Trump har på sin sociale medieplatform, Truth Social, udtrykt sin utilfredshed med Kimmel og beskrevet ham som ‘seriøst umorsom’ og leder af ‘et af de lavest ratede shows på tv’.

Denne kritik er blevet mødt med en skarp reaktion fra Kimmel, der i sin seneste monolog i ‘Jimmy Kimmel Live! ’ svarede igen på Trumps angreb. Kimmel fremførte en modsat påstand, hvor han antydede, at Trumps egen præstation som præsident var så dårlig, at begge burde miste deres job. Han tilbød endda en humoristisk ‘våbenhvile’, hvor han foreslog, at han kunne beholde sit job, hvis Trump afsluttede sin ‘ellevte krig’.

Denne bemærkning er en reference til Trumps involvering i forskellige militære konflikter og udenrigspolitiske engagementer. Kimmels svar har demonstreret hans villighed til at stå fast på sin ret til at udtrykke sig politisk, selv over for en magtfuld modstander som Donald Trump.

Han roste også flere politikere, han tidligere har gjort grin med, for ikke at have lagt pres på ABC for at afskedige ham, hvilket understreger en vis grad af respekt og tolerance over for politisk satire, selv fra dem, der er blevet gjort til grin. Melania Trump har også blandet sig i debatten og har på X (tidligere Twitter) kaldt Kimmel en ‘kujon’ og erklæret, at hans monolog om hendes familie ‘ikke er komedie’.

Hun beskrev hans ord som ‘ætsende’ og hævdede, at de bidrager til den ‘politiske sygdom’ i Amerika. Kimmels reaktion på Melania Trumps kritik var at udtrykke beklagelse over de skræmmende begivenheder ved middagen og understrege, at hans joke ikke var ment som en opfordring til vold. Han påpegede, at en konstruktiv tilgang til at bekæmpe hadefuld retorik ville være at tage en snak med sin mand, Donald Trump, om emnet.

Denne udveksling af anklager og forsvar har rejst vigtige spørgsmål om grænserne for politisk satire, ansvaret for offentlige personer og den potentielle indvirkning af retorik på den politiske diskurs. Hændelsen har også sat fokus på den stigende polarisering i det amerikanske samfund og den voksende spænding mellem politiske modstandere. Debatten fortsætter med at rulle på sociale medier og i nyhedsmedierne, og det er sandsynligt, at den vil have en varig indvirkning på den politiske debat i USA





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Jimmy Kimmel ABC Melania Trump White House Correspondents’ Dinner Satire Joke Truth Social Jimmy Kimmel Live! Politisk Debat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump efter Fifas melding om Irans deltagelse til VM: Lad dem bare spilleIrans deltagelse ved VM i fodbold har været tvivlsom på grund af krigen mellem Iran og USA, som er vært for slutrunden.

Read more »

Jimmy Nyborg vil skabe lokal kultur i Thy med ny jazzfestivalJimmy Nyborg ønsker at skabe et lokalt kulturmiljø i Thy med en ny jazzfestival i Klitmøller. Samtidig udforskes temaer som Laila Amstrups usædvanlige fest og Rasmus Bartholomæussens beslutning om at forlade en sikker karriere for at følge sin passion.

Read more »

Britisk statsbesøg får Trump til at fjerne told på whisky | NyhederI kølvandet på kong Charles og dronning Camillas fire dage lange statsbesøg i USA vil præsident Donald Trump nu fjerne tolden på whisky fra Storbritannien - til ære for kongeparret.

Read more »

Trump afbryder tale for at hylde Rory McIlroy under statsbesøgUnder en statsmiddag i Det Hvide Hus afbrød præsident Donald Trump sin tale for at rose golfstjernen Rory McIlroy, hvilket skabte en uventet og afslappet stemning.

Read more »

Børn indlagt efter at have spist piller og Trump mødes med Xi JinpingTo små børn er blevet indlagt efter at have spist piller fundet i skolegården. Samtidig rejser USA's præsident Donald Trump til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping, hvor en mulig milliardordre på Boeing fly er på dagsordenen. Analyser peger på både potentielle fordele og ulemper ved en sådan aftale i forhold til den langsigtede økonomiske rivalisering mellem USA og Kina.

Read more »

Trump kalder fjendtligheder mod Iran for afsluttet efter 60-dages deadline er udløbet | NyhederIfølge USA's præsident, Donald Trump, så er fjendtlighederne med Iran afsluttet. Det skriver han i et brev til lederne i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.

Read more »