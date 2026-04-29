Trump kræver Jimmy Kimmel fjernet fra skærmen efter kontroversiel joke

Donald Trump reagerer skarpt på Jimmy Kimmels joke om Melania Trump og kræver, at tv-værten fjernes fra sendetiden. Sagen har antændt en debat om satire, ytringsfrihed og grænserne for politisk humor.

Donald Trump og Melania Trump er endnu engang involveret i en omtåget sag, der fletter politik, medier og personlige angreb sammen. Kernen i konflikten er en kommentar rettet mod førstedamen Melania Trump , som har udløst en kraftig reaktion fra den tidligere præsident.

Denne reaktion har taget form af en skarp kritik af tv-værten Jimmy Kimmel, og et direkte krav om, at Kimmel fjernes fra sendetiden. Denne anmodning er blevet fremsendt direkte til de medieselskaber, der står bag Kimmels talkshow, og er en direkte konsekvens af en joke, der hurtigt har antændt en national debat.

Urolighederne startede, da Jimmy Kimmel i en satirisk sketch op til den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. beskrev Melania Trump med en bemærkning, der antydede en glød, der mindede om en kommende enkes. Denne udtalelse faldt bemærkelsesværdigt kort før en alvorlig sikkerhedshændelse, hvor Donald og Melania Trump blev tvunget til at forlade et arrangement på grund af et sikkerhedsbrud. Timingen har naturligvis bidraget til at forstærke opmærksomheden omkring Kimmels joke og den efterfølgende reaktion.

Donald Trump har reageret på episoden via sit sociale medie, Truth Social, hvor han udtrykker sin forargelse over Kimmels udtalelse. Han skriver: 'Jeg påskønner, at så mange mennesker er ophidsede over Kimmels foragtelige opfordring til vold, og normalt ville jeg ikke reagere på noget, han sagde, men det her er fuldstændig uacceptabelt.

' Denne udtalelse understreger Trumps følelse af, at Kimmels joke ikke blot er usmagelig, men også potentielt opfordrende til vold. Det er vigtigt at bemærke, at Trump tidligere har været involveret i lignende konflikter med mediefolk, og denne episode synes at følge et velkendt mønster af hurtige reaktioner og offentlige angreb. Jimmy Kimmel har gentagne gange været centrum for kontroverser på grund af sine kommentarer om både den tidligere og nuværende præsident, samt deres tilhængere.

Senest i 2025 mødte Kimmel massiv kritik for at lave sjov med Donald Trump og hans støtter i forbindelse med drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Denne episode førte til krav om boykot af hans show, men Kimmel og hans program formåede at overleve stormen og fortsatte med at sende. Kimmel forklarede selv situationen dengang og understregede vigtigheden af satire og ytringsfrihed, selv når det er kontroversielt.

Denne seneste konflikt med Trump synes at genoplive debatten om grænserne for satire og den rolle, medierne spiller i den politiske diskurs. Det er også værd at bemærke, at Kimmels show ofte er kendt for sin politiske satire og sin villighed til at tage fat på kontroversielle emner. Denne tilgang har givet ham et stort og loyalt publikum, men har også gjort ham til et mål for kritik fra forskellige politiske hold.

Den nuværende situation illustrerer tydeligt den polariserede atmosfære i amerikansk politik og den intense granskning, som offentlige personer udsættes for





