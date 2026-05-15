Trump: Iran bør indgå en aftale, men patience er udtørret

Interviewet med Donald Trump er blevet sendt torsdag aften amerikansk tid, i Fox News-udsendelsen "Hannity". I interviewet fastholder den amerikanske præsident, at Iran bør indgå en aftale, men patience er udtørret. Trump har tidligere beskyldt Iran for at være løbet fra en aftale med USA om, at USA måtte fjerne Irans lager af beriget uran.

Iran bør indgå en aftale, siger Trump . Han kommer ikke til at være meget mere tålmodig, lyder det i interview. Interviewet med Donald Trump er lavet inden afrejsen til Kina, hvor den amerikanske præsident er på besøg.

Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau ScanpixDet sker i et interview, som er blevet sendt torsdag aften amerikansk tid, i Fox News-udsendelsen "Hannity", skriver nyhedsbureauet Reuters. - De (Iran, red. ) bør indgå en aftale. USA og Israel indledte den 28. februar angreb i Iran.

Parterne forhandler om en løsning på konflikten, mens der er aftalt en våbenhvile. Iran har fra begyndelsen af marts lukket for stort set al skibstrafik i Hormuzstrædet. Det har sat en prop i eksporten af olie og naturgas fra landene omkring Den Persiske Golf - og energipriserne er derfor steget verden over. I interviewet fastholder den amerikanske præsident også, at Iran skal udlevere landets berigede uran.

- Irans berigede uran kan blive begravet, men jeg vil hellere have det, siger Trump ifølge Reuters. Trump har tidligere beskyldt Iran for at være løbet fra en aftale med USA om, at USA måtte fjerne Irans lager af beriget uran





