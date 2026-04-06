Trump gentager trusler mod Iran: 'Total udslettelse' venter, hvis ikke Hormuzstrædet åbnes

Donald Trump intensiverer truslerne mod Iran og truer med at udslette Irans infrastruktur, hvis ikke landet åbner Hormuzstrædet. Dette følger en række skiftende deadlines og en desperat søgen efter en udvej fra konflikten. Eksperter vurderer Trumps ageren som et tegn på desperation og erkendelsen af de udfordringer, der er forbundet med at afslutte en krig.

Donald Trump har gentagne gange rettet trusler mod Iran om at udslette landets infrastruktur, specifikt kraftværkerne, hvis ikke landet åbner Hormuzstrædet . Dette budskab blev fornyet mandag aften på et pressemøde i Det Hvide Hus, hvor blandt andre forsvarsminister Pete Hegseth var til stede. Denne udmelding har formentlig skabt aktivitet på telefonerne i lande som Pakistan, Egypten og Tyrkiet, der har påtaget sig rollen som mæglere mellem USA og Iran .

Det vurderer Isabel Bramsen, lektor og leder af Freds- og Konfliktstudier ved Lunds Universitet, som overværede Trumps pressemøde. Præsidenten understregede, at den givne deadline for Iran til at acceptere en aftale med USA, var 'den endelige'. Hvis Iran ikke indgår en aftale, som Trump kan godkende inden onsdag nat dansk tid, truer han med at angribe Irans broer og kraftværker med det mål at opnå 'total udslettelse'. Denne type trusler skaber et yderst vanskeligt forhandlingsklima, forklarer Isabel Bramsen. Hun tilføjer dog, at det paradoksalt nok også kan intensivere de diplomatiske bestræbelser for at undgå en krig. Under pressemødet blev Trump spurgt om, hvorvidt en aftale, han ønsker at indgå med Iran, indebærer åbning af det strategisk vigtige Hormuzstræde. Han svarede, at aftalen skal sikre fri transport af olie og andre varer. Netop spørgsmålet om Hormuzstrædet er et centralt punkt i forhandlingerne, påpeger Isabel Bramsen. Iran ønsker en permanent våbenhvile, ikke blot en midlertidig løsning, hvis de skal åbne strædet. Derudover frygter Iranerne, at en våbenhvile vil minde om tidligere aftaler i regionen, som ikke har resulteret i varig fred. Trods de markante uenigheder antydede Trump en mulig lempelse vedrørende erstatningskrav, hvilket potentielt kan åbne for et mere konstruktivt forhandlingsmiljø. Trumps gentagne trusler tolkes af DR's internationale korrespondent, Steffen Kretz, som et tegn på desperation. Kretz mener, at Trump erkender, at det er langt lettere at starte en krig end at afslutte den. Han virker ivrig efter at finde en udvej og erklære sejr, men det kan kun ske gennem en aftale med Iran. USA har ikke været i stand til at nedkæmpe Iran eller fjerne præstestyret, hvilket var et af de oprindelige mål. Tidslinjen over Trumps trusler viser en eskalerende situation. Den 22. marts truede Trump med at ødelægge Irans kraftværker, hvis Hormuzstrædet ikke blev åbnet inden for to dage. Den 23. marts antydede han i et opslag på Truth Social, at forhandlingerne gik godt, og forlængede fristen med fem dage. Den 26. marts blev fristen forlænget yderligere til den 6. april. Den 4. april gentog han truslen om at 'helvede bryder løs', hvis Hormuzstrædet ikke blev åbnet. Den 5. april formulerede han sin trussel mere direkte på Truth Social. Samme dag forlængede han fristen til onsdag nat dansk tid. Og den 6. april gentog han sin trussel om at bombe Irans infrastruktur, hvis en aftale ikke blev indgået. Fra et iransk perspektiv ser situationen anderledes ud. Iran har modstået USA og Israels militære magt i fem uger. Landet har fundet ud af, at dets stærkeste våben er dets kontrol over verdensøkonomien, hvilket især rammer de stigende benzinpriser i USA. Det presser Trump, hvis udmeldinger nu veksler mellem voldsomme trusler og påstande om snarlig sejr. Spørgsmålet om reelle forhandlinger mellem USA og Iran har været uklart. Mens Trump har antydet forhandlinger, har Iran afvist dette. Dialogen foregår angiveligt indirekte gennem tredjeparter





