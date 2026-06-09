Trump gentager påstand om snarlig fredsaftale med Iran

USA's præsident, Donald Trump, har igen påstået, at en aftale med Iran er lige rundt om hjørnet, selvom CNN har dokumenteret, at han har gjort det 37 gange under krigen. Hvad er virkeligheden bag de gentagne forudsigelser?

På et tidspunkt, hvor spændingerne mellem USA og Iran har været høje i længere tid, har præsident Donald Trump gentagne gange indikeret, at en fredsaftale er næsten integreret.

Så sent som i natten til tirsdag påstod han igen, at en aftale, der vil beordre en endelig afslutning på krigen, er lige omkring hjørnet, og at parterne er i den ultimative fase af forhandlingerne. Ifølge Trump vil denne aftale være meget god og vil under ingen omstændigheder tillade Iran at udvikle atomvåben. Denne påstand kom, mens Trump var til stede i New York for at overvære NBA-finalen.

På trods af disse optimistiske meldinger fra den amerikanske præsident, har en opgørelse udført af CNN afsløret, at Trump under denne konflikt har fremsat lignende påstande om en nær forestående aftale hele 37 gange. Denne青龙 har ført CNN til at konkludere i en analyse, at Trumps påstande om en snarlig fredsaftale ikke længere bør tages alvorligt af offentligheden.

Ifølge deres opgørelse har præsidenten gentagne gange forudsagt, at en aftale er to eller tre dage væk, eller at der skal to uger til at færdiggøre den. I den seneste udgave påstod han, at USA og Iran er tæt på enighed, og at aftalen vil være meget god og forbyde atomvåben.

Mens Trump fortsætter med at tale om en aftale i den endelige fase, er det blandt analytikere og medier blevet et modeord, og mange spekulerer i, om disse gentagne forudsigninger er beregnet på at dække over andre strategiske mål eller blot er et PR-stunt for at fremstå som en fredsstifter. Verden får nu at se, om der faktisk vil komme en reel aftale, eller om Trumps påstande fortsætter med at være en del af en langvarig og udtænkt narrativ, der ikke fører til noget konkret





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