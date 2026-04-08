Trump gentager ønske om kontrol over Grønland og kritiserer NATO

USA’s præsident Donald Trump har endnu engang udtrykt sit ønske om at få kontrol over Grønland og kritiseret NATO for manglende støtte. Udmeldingen har fornyet bekymringer i Danmark og Grønland og rejser spørgsmål om fremtidige relationer.

Udmeldingen fra USA ’s præsident Donald Trump om at han ønsker at få kontrol over Grønland har endnu engang vakt bekymring i Danmark . Udtalelsen kom sent under et pressemøde mandag aften, der primært handlede om situationen i Iran, men mod slutningen rettede Trump kritik mod NATO og alliancens manglende støtte til USA . Samtidig gentog han sin velkendte holdning til Grønland . Trump sagde: “Vi vil have Grønland . De vil ikke give det til os,” inden han forlod pressemødet uden yderligere forklaring.

Denne udmelding har øjeblikkeligt rejst spørgsmål om de fremtidige relationer mellem USA, Danmark og Grønland og har fornyet bekymringer omkring amerikansk indgriben i dansk og grønlandsk suverænitet.\Før udmeldingen om Grønland havde Trump omtalt NATO’s generalsekretær, Mark Rutte, i positive vendinger. Kort efter rettede han dog skarp kritik mod alliancen, som han beskrev som en “papirtiger”. Bag kritikken ligger især utilfredshed med, at europæiske NATO-lande ikke i tilstrækkelig grad støtter USA i konflikten med Iran. USA har sammen med Israel gennemført angreb mod Iran siden slutningen af februar, men opbakningen fra Europa har været begrænset. Flere europæiske lande har afvist at deltage, blandt andet fordi konflikten ikke er en NATO-operation, og fordi målene med indsatsen fortsat er uklare. Denne manglende støtte fra europæiske allierede ser ud til at være en væsentlig faktor i Trumps kritik og i hans fornyede interesse for Grønland. Hans udsagn afspejler en bredere utilfredshed med, hvad han ser som en manglende byrdefordeling inden for NATO, hvor USA bærer en uforholdsmæssig stor del af forsvarsbyrden. Denne utilfredshed har ført til en mere aggressiv retorik over for alliancen og et fornyet fokus på strategisk vigtige områder som Grønland.\Trumps interesse for Grønland er ikke ny. I 2019 vakte han stor opsigt, da han første gang foreslog, at USA kunne købe øen. Siden er ønsket blevet gentaget flere gange, senest tidligere i år, hvor Trump igen bragte emnet op og i første omgang ikke udelukkede brug af militær magt. Disse udmeldinger har skabt spændinger mellem USA, Danmark og Grønland, som gentagne gange har afvist, at øen er til salg. Diplomatiske drøftelser fortsætter, men Trumps seneste udmelding understreger, at spørgsmålet fortsat er aktuelt. Spørgsmålet om Grønland har også været på dagsordenen i diplomatiske møder. I januar deltog udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med Grønlands naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, i møder i Washington. Her blev sagen drøftet med repræsentanter fra den amerikanske administration, herunder vicepræsident J.D. Vance. Trumps fortsatte interesse for Grønland og hans kritik af NATO indikerer et ønske om at forme den internationale orden i overensstemmelse med hans egne prioriteter, hvilket fortsat skaber usikkerhed og bekymring i Danmark og Grønland





