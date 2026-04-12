Trump fortsætter med at true Nato: Kan det føre til et sammenbrud?

Den norske politolog Iver B. Neumann advarer om, at Trumps konstante trusler mod Nato kan ende med at blive en selvopfyldende profeti. Efter nederlaget i Iran søger Trump en sejr, og det kan gå ud over den europæiske del af Nato, mener Neumann.

Han peger på, at det kan få alvorlige konsekvenser for Nato . Trump har brug for en sejr, efter krigen i Iran ikke er blevet den succes, Trump kunne have håbet på, mener den norske politolog Iver B. Neumann , der er direktør ved Fridtjof Nansen Instituttet.

Trump har gentagne gange truet med at trække USA ud af Nato, blandt andet fordi han er utilfreds med andre Nato-landes modvilje mod at yde militær støtte til USA i krigen i Iran. Efterfølgende mødtes Trump onsdag med Natos generalsekretær, Mark Rutte, for at forsøge at få reddet trådene ud. Mødet udviklede sig dog til et verbalt bombardement fra Trump, hvor Rutte ifølge anonyme kilder blev udsat for en strøm af fornærmelser.<\/p>

Trump bekræftede sin utilfredshed med Nato efter mødet ved at offentliggøre et opslag på sin sociale medieplatform Truth Social, hvor han endnu en gang kritiserede alliancen og desuden nævnte Grønland. I opslaget skrev Trump med store bogstaver: 'NATO VAR DER IKKE, DA VI HAVDE BRUG FOR DEM, OG DE KOMMER HELLER IKKE TIL AT VÆRE DER, NÅR VI FÅR BRUG FOR DEM IGEN. HUSK GRØNLAND DET STORE DÅRLIGT STYREDE STYKKE IS.'<\/p>

Dette er ikke første gang Trump har luftet sin frustration over Nato og de allierede, hvilket bekymrer politologen Iver B. Neumann. Neumann mener, at de konstante trusler mod Nato kan føre til et sammenbrud, der bliver en selvopfyldende profeti. Han forklarer, at hvis man truer noget tilstrækkeligt mange gange, kan det føre til, at folk begynder at acceptere det som en realitet.<\/p>

Han påpeger, at Trumps behov for en sejr, som følge af fiaskoen i Iran, kan føre til yderligere aggressive handlinger, der rammer den europæiske del af Nato. Neumann mener, at Trump, efter at have tabt ansigt, vil gå i offensiven, og at det kan blive en grim affære. Iver B. Neumann fremhæver også muligheden for, at Trump kunne rette sit fokus mod lande som Cuba eller Grønland i søgen efter en sejr.<\/p>

Den norske politologs kommentarer fremhæver de dybere bekymringer omkring Trumps holdning til Nato og de potentielle konsekvenser af hans handlinger. Trumps gentagne kritik og trusler mod Nato understreger den spænding, der eksisterer mellem USA og dets allierede, og den usikkerhed, det skaber omkring Natos fremtid.<\/p>

Neumanns analyse giver et indblik i de psykologiske mekanismer, der kan føre til et sammenbrud af militære alliancer. Hans bekymring over, at Trumps trusler kan blive en selvopfyldende profeti, er en advarsel mod de potentielle farer ved konstant verbale angreb på en vigtig sikkerhedsorganisation. Der er en dyb bekymring omkring Trumps retorik og dens virkning på den transatlantiske alliance, og den bekymring bliver kun forstærket af de konkrete eksempler, som Neumann præsenterer.<\/p>

Trumps gentagne kritik af Nato og hans tilsyneladende ligegyldighed over for de allierede er et varsel om et potentielt dramatisk skifte i den internationale orden. Hans bemærkninger om Grønland tilføjer yderligere et lag af bekymring, da de antyder et muligt fokus på territorielle spørgsmål, der kunne føre til yderligere spændinger.<\/p>

Neumanns analyse peger på behovet for at forstå de underliggende psykologiske og politiske faktorer, der driver Trumps handlinger, for at kunne navigere i de potentielle udfordringer, som hans præsidentskab kan bringe.<\/p>





