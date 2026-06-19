Trump forsvarer forståelsespapir med Iran og angriber kritikere som dumme

USA's præsident Donald Trump har rost et nyt forståelsespapir med Iran og kaldt modstandere for dumme eller misundelige. Kritikere advarer om, at aftalen giver Iran mulighed for at udvikle atomvåben og truede med at lukke Hormuzstrædet, hvis effekt er avgørende for verdens olieforsyning.

Flere har været kritiske over for indholdet af det forståelsespapir , som USA og Iran nu begge har underskrevet. I et opslag på sit sociale medie, Truth Social, tager han derfor et helt bestemt ord i brug om sine kritikere: Helt præcist skriver han følgende i sit opslag torsdag: De tåber, der mener, jeg ikke har været hård nok over for Iran , samtidig med at aktiemarkedet har nået et REKORDHØJT NIVEAU, og oliepriserne 'styrter' ned, er enten misundelige, dårlige mennesker eller dumme.

Der er tale om et forståelsespapir, der har til formål at forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen - men flere har været kritiske over for indholdet af den. Blandt andet har flere påpeget, at aftalen ikke i tilstrækkelig grad bremser Irans atomambitioner, mens den også - ifølge kritikerne - giver iranerne mulighed for at udnytte den vigtige olieåre Hormuzstrædet.

En af dem er den tidligere vicepræsident Mike Pence - som tjente under Trump i hans første præsidentperiode fra 2017 til 2021. Derefter følger det berømte men så også: Men jeg har meget reelle bekymringer omkring forståelsespapiret, nu hvor vi ser, hvad der står i det, og også hvad der ikke står i det, skriver han og tilføjer: ' med Iran lugter af den slags eftergivenhed, som vores regering afviste i forbindelse med Obamas Iran-atomaftale, og også da Joe Biden forsøgte at vende tilbage til en politik præget af eftergivenhed under sin regeringstid.

' Reagan vender sig i sin grav. Irans atomambitioner er ikke blevet bremset, og de har indset, at trusler mod Hormuzstrædet virker, og de vil uden tvivl udnytte det i fremtiden, skriver han. Dette er den værste udenrigspolitiske bommert i årtier, skriver Bill Cassidy - som tidligere har stemt imod Trump - videre. I forståelsespapiret lyder det blandt andet, at USA og Iran forpligter sig til at forhandle og indgå en endelig aftale inden for højst 60 dage





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