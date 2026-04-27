Trump evakueret under skyderi, prisstigninger varsles og dansk debat raser

En opsummering af de seneste nyheder, der inkluderer skyderiet ved en korrespondentmiddag med Donald Trump, varslede prisstigninger fra Salling Group, kontroverser i dansk politik og sport, samt rekorder og begivenheder inden for underholdning.

Natten til søndag dansk tid blev USA's præsident, Donald Trump , og flere andre evakueret fra en korrespondentmiddag i Washington, D.C. efter et skyderi. Den formodede gerningsmand, Cole Thomas Allen fra Californien, er bevæbnet med gevær, håndvåben og knive og forventes at blive fremstillet i retten mandag.

Episoden har skabt opsigt, og Trump udtalte endda, at den forenede ham og pressen. Samtidig varsler Salling Group højere priser i supermarkederne, primært drevet af krigen i Mellemøsten. Forbrugerøkonom Ida Marie Moesby forventer prisstigninger på dagligvarer som mælk, æg og brød. En video af gæsten Michael Glantz, der fortsatte med at spise sin aftensmad under skyderiet, er gået viralt og har skabt debat om reaktioner i krisesituationer.

Udover de internationale og økonomiske begivenheder har der været fokus på flere sager i Danmark. Pædagogen Jesper Witte, der gentagne gange er blevet anklaget for seksuel og voldelig opførsel, har tilsyneladende ikke haft problemer med at finde arbejde, og han har endda lagt videoer af sin adfærd på Youtube. I sportens verden vandt Jannik Sinner over danske Elmer Møller og blev efterfølgende involveret i en humoristisk misforståelse omkring en spansk-læringsapp.

I Superligaen scorede Jann-Fiete Arp et spektakulært langskudsmål for Fredericia, som David Nielsen allerede har udråbt som årets mål. Derudover har debattør Rasmus Munch Søndergaard anklaget DR for et bagholdsangreb efter et interview om danskhed i 'Deadline', hvilket DR-chefen afviser. Phillip Billing efterlyste et straffespark i mesterskabskampen mod AGF, der endte uafgjort 0-0. Endvidere har weekenden budt på nye rekorder og overraskelser.

Kenyanske Sabastian Sawe satte ny verdensrekord i London Marathon og kom under totimers-grænsen for første gang. I tv-underholdningen har deltagerne i 'Forræder' oplevet en hurtig samhørighed på grund af den psykiske belastning, og værterne Martin Johannes Larsen, Natasha Brock og Mathias Helt har diskuteret deres strategier i spillet.

'Toppen af poppen' bød på en rørende fortolkning af Guldimunds sang af Pils, hvilket fik Guldimund til at tvivle på, om grænser var blevet overskredet. Herning Blue Fox fejrede DM-titlen efter 14 års ventetid, og folketingsvalget i marts har medført uenigheder mellem nye medlemmer som Kim Edberg Andersen og Anna Bjerre Johansen. I håndbold skabte en kontroversiel dom i kampen mellem Aalborg og Skjern debat, og Iran har lanceret en kampagne for at rekruttere flere kvinder til hæren





Forsøgt attentat mod Donald Trump under korrespondentmiddag i Washington D.C.En bevæbnet mand forsøgte at myrde den amerikanske præsident, Donald Trump, under den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. Angrebet blev forhindret af Secret Service, men en betjent blev skudt. Arrangementet blev aflyst, og præsidenten blev evakueret. Hændelsen har sat fokus på sikkerhedsforanstaltninger omkring præsidenten.

Trump ikke bekymret under korrespondentmiddag med bragUSA's præsident Donald Trump var ikke bekymret, da han hørte brag under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Lørdag blev præsidentparret evakueret, efter en bevæbnet gerningsmand stormede et kontrolpunkt og affyrede skud. Trump fortæller i interview med CBS, at han forstår livets fare, mens Melania Trump så bekymret ud.

Read more »

