Den amerikanske præsident Donald Trump har erklæret krigen i Iran for sat på pause for at undgå en afstemning i Kongressen. Ifølge amerikansk lovgivning skal krigen stoppe efter 60 dage, medmindre Kongressen godkender en forlængelse. Trump forsøger at undgå en afstemning, da krigen er upopulær blandt amerikanerne, og republikanerne frygter, at det vil skade deres chancer ved det kommende midtvejsvalg. Selvom Trump erklærer krigen for afsluttet, fortsætter USA med at opretholde en blokade af Irans havne, hvilket mange analytikere betragter som en fortsat krigshandling.

Donald Trump har sendt et brev til den amerikanske kongres, hvor han erklærer krigen i Iran for sat på pause. Det er præsidentens seneste forsøg på at undgå et opgør om krigen i Kongressen .

Siden den første bombe forlod et amerikansk jagerfly med retning mod iransk jord den 28. februar, har især Demokraterne set frem til en helt særlig dato. Den 29. april. Her var der gået præcis 60 dage, fra krigen blev indledt. Efter de 60 dage træder der ifølge amerikansk lovgivning en formaliseret procedure i gang.

Enten skal krigen forlænges med godkendelse ved en afstemning i Kongressen, ellers skal krigen stoppe. I visse tilfælde kan en præsident forlænge krigen i 30 dage, men det er kun for at fragte tropper hjem - ikke for at fortsætte en offensiv. Noget så alvorligt og højtideligt som krig fortjener en debat og fortjener en afstemning. Jeg har tænkt mig at stille præsidenten til ansvar, udtalte blandt andre Raphael Warnock, senator for delstaten Georgia og demokrat.

Ifølge loven må en amerikansk præsident i visse tilfælde indsætte militær magt uden forhåndsgodkendelse fra Kongressen. I sådanne tilfælde skal kamphandlingerne ophøre efter 60 dage, medmindre Kongressen godkender krigen, forlænger perioden eller er ude af stand til at mødes efter et angreb på USA. Præsidenten kan selv forlænge perioden med yderligere 30 dage, men kun hvis det er nødvendigt af militære hensyn for at sikre styrkernes sikkerhed under en tilbagetrækning.

Samtidigt viser en måling, at 61 procent af amerikanerne mener, det var en fejl at bruge landets militær mod Iran. Trumps krig er så upopulær, at de republikanske medlemmer af Kongressen ikke vil have deres navn sat i forbindelse med at stemme for krigen. Ifølge Reich vil det være farligt for de republikanske medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus med en afstemning med et midtvejsvalg lige om hjørnet.

De republikanske medlemmer af Kongressen har fortalt Det Hvide Hus, at hvis de bliver tvunget til at stemme om krigen, så vil det skade deres chancer for at holde fast i magten. Derfor har den amerikanske præsident valgt at undgå en direkte konfrontation om krigen ved at erklære krigen for sat på pause. Ifølge Trump har krigen faktisk været på pause lige siden våbenhvilen mellem USA og Iran blev annonceret 7. april.

Der har ikke været kamphandlinger mellem de amerikanske styrker og Iran siden d. 7. april 2026. Kamphandlingerne, der blev indledt d. 28. februar, er afsluttet. På papiret er krigen mod Iran slut, men da præsident Trump har besluttet ikke at trække noget militært materiel tilbage fra Den Persiske Golf, er den i virkeligheden ikke slut. Som mange andre peger Peter Ducee på, at præsidentens ord ikke nødvendigvis ligger på linje med det, der reelt sker i Mellemøsten lige nu.

Især på vandet. Hvis det lugter som en krig, og hvis det ligner en krig, så er det en krig, vurderer den geopolitiske analytiker. Der peger på den amerikanske blokade af Irans havne som det mest åbenlyse eksempel på, at landene stadig ligger i krig med hinanden. Blokaden, som præsidenten har pralet med og kaldt en genistreg, er en krigshandling.

USA er i krig, konkluderer Gosh. Alligevel er der ikke noget, der tyder på, at Kongressen bliver indkaldt for at stemme, om krigen skal fortsætte, lige foreløbig. Republikanerne har flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus, og her er man helt tilfreds med Trumps pausetaktik. Lederen for Demokraterne i Senatet, Chuck Schumer, giver ikke meget for hverken pausetaktik, som han ordret kalder bullshit, eller de republikanere, der lige bremser en afstemning i Kongressen.

Det er en ulovlig krig, og hver dag Republikanerne forbliver medskyldige, og tillader krigen at fortsætte, er endnu en dag, hvor liv bliver sat i fare, kaos bryder ud, og priserne stiger, skriver Schumer på Twitter





