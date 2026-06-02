Den amerikanske administration dropper en kontroversiel fond, mens Frankrig oplever u normale temperaturer. I Danmark præsenteres den nye regering, og store bededag genindføres. Flere internationale nyheder inkluderer angreb i Ukraine, ebola i Congo og politiske udviklinger i Iran.

Den amerikanske præsident Donald Trump s administration har besluttet at droppe planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, der skulle give kompensation til Trump s støtter, der mener at være blevet uretfærdigt behandlet af USA 's justitsministerium under præsident Joe Biden.

Fondens oprindelige annoncering i maj var en del af en aftale om at frafalde et søgsmål, som Trump selv havde anlagt. Planen har mødt kritik fra republikanske medlemmer, især fordi den potentielt ville tillade deltagere i stormen på Kongressen den 6. januar 2021 at modtage kompensation. I parallelt hermed meddelte den franske meteorologiske tjeneste Meteo France, at Frankrig har oplevet en gennemsnitstemperatur på 13,8 grader fra marts til maj, hvilket er omkring 1,7 grader over den normale temperatur.

En særlig varmeperiode sent i maj førte temperaturer op på et niveau, der typisk er forbeholdt højsommeren. I Danmark fortsætter diskussionen om navnet på den nye regering, og statsminister Lars Løkke Rasmussen kommenterede et nyt forslag på et pressemøde. Derudover bekræftedeStatsministeriet, at den nye regering vil blive præsenteret for kong Frederik på Amalienborg den kommende dag klokken 10, efterfulgt af overdragelser i ministerierne fra klokken 13.

Regeringsgrundlaget indbefatter også en genindførelse af store bededag som en helligdag i 2030, forudsat at der skabes en yderligere beskæftigelsestigning svarende til den stigning, som afskaffelsen af helligdagen medførte. Endvidere annonceredes det, at tandlægebesøg skal være gratis for alle fra 2035, men der er opmærksomhed på implementeringsmåden. Internationalt set er der udviklinger: I Ukraine har russiske angreb igen ramt flere regioner, hvor mindst 18 personer blev dræbt, ifølge Reuters.

I Congo er antallet af bekræftede ebolatilfælde steget til 344, hvilket er en stigning fra tidligere meldinger på 321 smittede og 48 dødsfald. Myndighederne vurderer, at mange mistænkte tilfælde faktisk var andre sygdomme, og der er nu 116 mulige tilfælde under overvågning. I USA er den årlige korrespondentmiddag i Det Hvide Hus flyttet til den 24. juli, efter Trump og andre topadministrationsmedlemmer blev evakueret fra en tidligere version på grund af høje brag.

Trump har dog planer om at deltage på den nye dato, som han annoncerede på sit sociale medie Truth Social. Udenrigsminister Marco Rubio udtaler under en senatshøring, at Irans nye-leder, Mojtaba Khamenei, synker til at være mere aktiv i fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, da han trak sig tilbage efter sin fars død i februar. Rubio antyder, at Mojtaba Khameneis mangel på offentlig tilstedeværelse kan skyldes Sikkerhedsrådet efter terrorangrebet.

I cineværden ønsker tyske skuespiller Nastassja Kinski at fjerne en scene fra sin 52 år gamle debutfilm, en anmodning der har rejst et debat om filmhistorisk bevaring ifølge instruktør Wim Wenders. Endeligt har en dansk stjernekok udtalt, at vejen til Michelin-stjerne status er lang og krævende, og at man må finde mening i galskaben for at nå derhen. samtidig minner Serena Williams' rolle som reklamesøjle for et slankemedikament om den komplekse balance mellem personlig branding og offentlig tillid i idrætsverdenen





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