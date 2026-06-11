Trump drømmer om amerikansk kontrol over Irans olieø Kharg

Donald Trump foreslår en strategisk overtagelse af Kharg-øen for at kontrollere olieeksporten, men eksperter advarer om, at planen er urealistisk grundet Irans militære tilstedeværelse.

Donald Trump har igen skabt stor opsigt med sine dristige udtalelser om international politik og strategisk kontrol over globale naturressourcer. I et nyligt opslag på sociale medier har den tidligere amerikanske præsident udtrykt en vision om, at USA på et tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid vil overtage Kharg-øen samt andre centrale punkter for olieinfrastruktur i regionen.

Formålet med en sådan omfattende operation ville ifølge Trump være at opnå fuld kontrol over de iranske olie- og gasmarkeder, hvilket ville give USA en enorm strategisk fordel. Han drager i denne sammenhæng en direkte parallel til USA's tilgang til Venezuela, en proces han hævder går strålende for både Venezuela og USA, omend dette er en påstand, som mange politiske analytikere og historikere ville stille betydelige spørgsmålstegn ved.

Trumps retorik understreger en aggressiv tilgang til global energisikkerhed og et ønske om at svække Irans økonomiske fundament gennem direkte kontrol med deres vigtigste eksportvej. Kharg-øen er ikke blot en tilfældig landmasse i Den Persiske Golf, men fungerer i realiteten som selve hjertet i Irans olieeksport og økonomiske overlevelse. Øen er blevet beskrevet som Irans kronjuvel, hvilket refererer til dens enorme betydning for landets nationale indtægter og dets evne til at projicere indflydelse på den globale scene.

Før eskaleringen af de nuværende konflikter passerede omkring 90 procent af hele Irans olieeksport gennem faciliteterne på Kharg. Dette gør øen til et kritisk sårbarhedspunkt og et strategisk mål af højeste prioritet for enhver magt, der ønsker at lægge pres på det iranske regime. Satellitbilleder fra European Space Agency bekræfter øens omfattende industrielle infrastruktur, hvor enorme olieterminaler og lagerfaciliteter dominerer det fysiske landskab.

For Iran er den absolutte kontrol over Kharg lig med regimets overlevelse, da det er her, deres primære valuta genereres gennem salget af råolie til det internationale marked. På trods af Trumps storstilede ambitioner er den militære og politiske virkelighed på jorden betydeligt mere kompleks og farlig. David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, udtrykker stor skepsis over for muligheden for en amerikansk overtagelse af øen.

Ifølge Vestenskov er det fuldstændig urealistisk at forestille sig, at USA kunne opnå og opretholde en stabil kontrol over Kharg-øen i den nærmeste fremtid. Den primære årsag til denne vurdering er øens geografiske placering; Kharg-øen ligger i umiddelbar nærhed af det iranske fastland, hvor det iranske præstestyre og den frygtede Revolutionsgarde har deres base og operative centre.

At forsøge at besætte eller kontrollere et sådant område ville betyde, at amerikanske styrker ville have en fjendtlig magt lige i baghaven, hvilket ville skabe en konstant og massiv trussel mod alle operationer. En militær intervention af denne skala ville med stor sandsynlighed udløse en omfattende regional krig.

Historisk set har spændingerne mellem Washington og Teheran allerede ført til direkte konfrontationer, herunder militære angreb på specifikke mål på øen i marts, hvilket viser, at Kharg allerede er i det amerikanske søgelys. Men der er en fundamental og enorm forskel på at udføre præcisionsangreb med droner eller missiler og at etablere en permanent administrativ og militær kontrol over et fremmed territorium. Spørgsmålet om olie er det centrale omdrejningspunkt i denne geopolitiske konflikt.

Ved at kontrollere olien kan man i teorien knække en modstanders økonomi, men prisen for at gøre det gennem direkte besættelse er ofte langt højere end det kortsigtede økonomiske udbytte. Verdensmarkedet for olie ville reagere voldsomt på en amerikansk overtagelse af Kharg, hvilket potentielt kunne føre til globale prisstigninger og økonomisk ustabilitet, hvilket gør Trumps foreslåede plan til et højrisikospil med uforudsigelige konsekvenser for både USA og resten af verden





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