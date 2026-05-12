Trump desperate for Chinese support as Iran crisis intensifies

The US President is seeking help from China to navigate the ongoing Iran crisis, despite tensions between the two nations.

Trump har brug for Kina mere end Kina har brug for ham. Ifølge flere eksperter har stigende brændstofpriser og en yderst upopulær krig i Iran svækket hans position så markant, at den amerikanske præsident nu tvinges til at søge hjælp hos Kinas leder, Xi Jinping.

Delegationen er dog mindre end ved hans seneste besøg i Kina i 2017 – et tegn på det mere beskedne ambitionsniveau.

"Han har brug for en form for udenrigspolitisk sejr – en sejr, der viser, at han ønsker at sikre stabilitet i verden, og at han ikke blot skaber uro i global politik. ", understreger ifølge analytikere. Trump har sagt, at han ønsker at sikre aftaler om landbrug, Boeing-fly og en mulig fornyelse af den skrøbelige handelstolerance med Kina.

Men måske vigtigst af alt håber han, at Kina vil hjælpe med at finde en løsning i Iran-krigen, da Kina har tætte bånd til Iran og betydelig regional indflydelse. Til gengæld ønsker Kina indrømmelser fra USA om Taiwan og handelspolitik – krav som ifølge eksperter gør udsigterne til egentlige gennembrud begrænsede





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Trump Iran Trade Diplomacy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indirekte forhandlinger mellem USA og Iran afsluttes uden aftaleDen direkte kontakt mellem USA og Iran har været begrænset siden krigen begyndte, og udformningen af en mulig aftale står fortsat i forgrunden. Det iranske svar insulinavis mod USAs seneste forslag indeholder krav om opretholdelse af sikkerhed i regionen og Libanon, mens USA kræver af Iran, at man stopper med at fortsætte atomforsøg og fjerner beriget uran.

Read more »

Trist nyt for Trump: Ramt af nyt stort nederlagEn afgørelse i højesteret har fået Trump helt op i det røde felt.

Read more »

Presset på Keir Starmer stiger:Den skrøbelige våbenhvile mellem Iran og USA ‘er i respirator’USA's præsident, Donald Trump, har kaldt Iran's svar på USAs fredsforslag ‘dumt’ og ‘totalt uacceptabelt’, efter at Iran har afleveret deres svar. Han har desuden kaldt våbenhvilen mellem USA og Iran, en af de mest kritiserede efter at have læst Irans svar.

Read more »

MAGA-fans offentliggør en seks meter høj gylden statue af Donald TrumpMAGA-fans offentliggjorde en seks meter høj gylden statue af Donald Trump på en golfbane i Florida. Tv-præsten John Mark Burns, som er Trumps spirituelle rådgiver, indviede værket og bliver anklaget for at tilbede Trump. Afgudsdyrkelse betyder at tilbede falske guder – og det er generelt ikke noget, man tager let på blandt meget religiøse kristne, som har udgjort en betydelig del af Trumps vælgergruppe ifølge. Der er også dem, som mener, at det hele bringer mindelser om diktatoriske ledere, der har tendens til at få statuer opført af sig.

Read more »