Trump deler 26-år gammelt klip fra The West Wing – kan være en trussel mod Iran

USAs præsident, Donald Trump, har del et 26 år gammelt klip fra den berømte tv-serie The West Wing på Truth Social. Det fiktive amerikanske præsident, Jed Bartlet, siger i klippet, at hvis en amerikaner dræbes, vender USA ikke tilbage med en proportionel reaktion. Der kan være en trussel mod Iran i Trumps deling af klippet, idet USAs militære centralkommando har kaldt det amerikanske angreb "stærkt og kraftfuld".

Trump skriver ikke noget om, hvorfor han har delt klippet – men timingen er næsten ikke til at tage fejl af. USAs præsident, Donald Trump , har natten til onsdag vakt opsigt ved at del et 26 år gammelt klip fra den berømte tv-serie The West Wing på Truth Social.

På grund af det, den fiktive amerikanske præsident siger i klippet – som du kan se længere nede i denne artikel.

"Hvad er fordelen ved en proportionel reaktion? " spørger præsidenten ved navn Jed Bartlet sin stabschef og sine militære rådgivere i det et minut og 33 sekunder lange klip, Ordene falder i forbindelse med diskussioner om, hvad reaktionen skal være, efter at et amerikansk militærfly i tv-serien er blevet skudt ned over Syrien. Efter at være blevet vred over rådgivernes svar kræver Jed Bartlet – spillet af Hollywood-stjernen Martin Sheen – at USA kommer med en "uforholdsmæssig reaktion".

"Lad ordet runge ud fra dette øjeblik og dette sted, mine herrer – hvis du dræber en amerikaner, enhver amerikaner, vender vi ikke tilbage med en proportionel reaktion," lyder det kontant fra Jed Bartlet i klippet fra The West Wing, der på dansk hedder 'Præsidentens mænd', som Trump har delt. Trump skriver ikke noget om, hvorfor han har delt klippet – men timingen er næsten ikke til at tage fejl af.

Der kan også ligge en slet skjult trussel mod Iran i Trumps deling af klippet, idet USAs militære centralkommando, Centcom, påSent tirsdag aften omtalte Donald Trump, det amerikanske angreb som "stærkt og kraftfuld" i et telefoninterview med ABC News.

"Det her er et modsvar på, hvad de gjorde mod vores helikopter i nat, og jeg mener, at reaktionen skal være meget stærk og meget kraftfuld – og det er præcis, hvad dette er," lød det fra præsidenten. Iran svarede igen ved at angribe en amerikansk flådebase i Bahrain, en amerikansk luftbase i Jordan og en amerikansk luftbase i Kuwait.

Den magtfulde iranske Revolutionsgarde advarede også i en udtalelse om "en mere alvorlig reaktion", hvis det, den kalder USAs aggression, fortsætter. Der hersker stadig en skrøbelig våbenhvile mellem USA og Iran, som dog flere gange har angrebet hinanden i løbet af våbenhvilen





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