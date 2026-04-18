Trump bruger McDonald's og AI til at promovere skattelettelser – men får kritik for besparelser på sociale ydelser

Donald Trump forsøgte at sætte fokus på sine skattelettelser med et PR-stunt uden for Det Hvide Hus, men hans budskab blev delvist overskygget af et AI-genereret billede og kritik af besparelser på sociale ydelser.

En ældre dame ankom mandag til Det Hvide Hus med to McDonaldsposer og mødte personligt Donald Trump ved døren. Præsidenten tog imod burgerne med et grin og kvitterede med en drikkepenge på 100 dollars, cirka 634 danske kroner.

Denne usædvanlige levering markerede første gang, mad blev leveret direkte til præsidentens embede, og var en bevidst strategi for at fremhæve de nyligt gennemførte skattelettelser, herunder fjernelse af skat på drikkepenge. Mange amerikanere mærker allerede effekten af disse lettelser.

Trumps forsøg på at skabe opmærksomhed omkring skattelettelserne blev imidlertid delvist overskygget af et AI-genereret billede af ham selv, der lignede en religiøs figur. Som det ofte er sket før, undergravede Trump selv det budskab, han forsøgte at formidle, hvilket giver et præcist billede af den aktuelle situation for ham og Det Republikanske Parti.

Skattelettelserne på drikkepenge og overarbejde er blandt Trumps mest populære politiske initiativer, der nyder bred opbakning blandt amerikanerne. Selv Demokraterne erkender, at det vil blive en udfordring at rulle disse lettelser tilbage, trods deres generelle modstand mod den lovpakke, de er en del af.

De omdiskuterede skattelettelser blev implementeret som en del af Trumps omfattende lovpakke, kaldet 'One Big Beautiful Bill'. Denne lovpakke indeholdt udover skattelettelser også milliardbeløb til konstruktion af en grænsemur, øget bemanding ved grænsen og deportationer af illegale indvandrere. Militæret modtog desuden betydelige midler, herunder til et missilforsvarssystem.

Kritikere, primært fra Det Demokratiske Parti, har fokuseret på lovpakkens potentielle konsekvenser for den amerikanske statsgæld, som forventes at stige med over 3.000 milliarder dollars over det næste årti. Derudover kritiseres lovpakken for at medføre massive besparelser på Medicaid, en offentlig sundhedsforsikring for lavindkomstgrupper, hvilket Trump ellers havde lovet ikke at røre ved. Besparelser på fødevarehjælp til fattige er ligeledes en del af lovpakken. Kritikere argumenterer for, at Trumps lovpakke begunstiger de rige gennem skattelettelser, mens finansieringen sker ved at reducere støtten til de fattigste.

Interessant nok er besparelserne planlagt til at træde i kraft efter november måneds vigtige midtvejsvalg, mens skattelettelserne allerede har effekt før valget for at påvirke vælgerne positivt.

Den seneste uge, der faldt sammen med 'Tax Day' – den årlige frist for indsendelse af selvangivelse – var strategisk udvalgt af Det Hvide Hus. Denne periode skulle netop fremhæve, hvordan Trumps politik og skattelettelser leverer de lovede økonomiske fordele til amerikanerne. Salgstalen var i forvejen udfordret af Trumps igangværende toldkrig, der trods manglende galoperende inflation alligevel havde bidraget til højere priser og lavere jobskabelse. Håbet var, at skattelettelserne kunne overbevise en skeptisk befolkning.

Trump introducerede initiativet 'No tax on tips' under præsidentvalgkampen i 2024.





Donald Trump Det Hvide Hus Skattelettelser Republikanerne Medicaid

