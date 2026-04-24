Trump bruger 'baglæns procentregning' til at overdrive prisfald på medicin

Den amerikanske præsident Donald Trump hævder, at medicinpriserne vil falde med op til 1.000 procent, men hans beregninger er baseret på en usædvanlig og fejlagtig metode til procentregning, der giver et kunstigt oppustet resultat.

Den amerikanske præsident Donald Trump s påstande om markante prisfald på medicin, som en del af hans initiativ TrumpRx, har vakt opsigt og kritik. Trump hævder, at priserne kan falde med op til 1.000 procent, hvilket har udløst hån og latter på sociale medier.

Denne påstand er baseret på en usædvanlig form for procentregning, som ikke stemmer overens med almindelige matematiske principper. Ifølge professor i biostatistik Claus Ekstrøm fra Københavns Universitet, er der tale om en 'baglæns procentregning', hvor man beregner, hvor meget en lav pris skal stige for at nå den oprindelige pris, i stedet for at beregne faldet fra den oprindelige pris. Dette resulterer i et kunstigt oppustet procenttal.

Eksempelvis, et fald fra 600 dollars til 10 dollars er reelt et fald på 98 procent, men Trump-administrationen argumenterer for et fald på 600 procent. Sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. forsvarer præsidentens udregninger, men Claus Thorn Ekstrøm afviser argumentet som værende lemfældigt med tal og fakta. Han understreger, at et prisfald aldrig kan overstige 100 procent. Statistikeren påpeger, at procenter kan være svære at forstå, og at store procenttal kan give et misvisende indtryk af ændringens størrelse.

Han mener, at Trump bruger denne type regning for at fremstå mere imponerende, uanset om det er korrekt. Denne praksis er ikke usædvanlig for Trump, som ofte fremsætter overdrevne påstande. Det er vigtigt at være opmærksom på udgangspunktet for beregningen og at forstå de grundlæggende principper for procentregning for at undgå at blive vildledt. Denne episode illustrerer, hvordan politikere kan manipulere tal for at fremme deres dagsorden, og understreger vigtigheden af kritisk tænkning og faktatjek





