Trump annoncerer aftale med Iran: Hormuzstrædet genåbnes fredag

Donald Trump har meddelt, at USA og Iran har indgået en aftale, der indebærer genåbning af Hormuzstrædet og ophævelse af den amerikanske blokade. Aftalen underskrives fredag og ses som et tillidstiltag fra iransk side. Eksperter vurderer, at genoptagelse af olieeksport er afgørende for Irans pressede økonomi.

Donald Trump annoncerede mandag, at der er indgået en aftale med Iran. Aftalen underskrives efter planen fredag. Fri skibstraffik gennem Hormuzstrædet og ophævelse af den amerikanske blokade af skibe til og fra iranske havne er ifølge Trump en del af aftalen.

Meldingen kommer to dage før blokaden ifølge Donald Trump skal ophæves som led i en aftale med Iran. Det her har helt klart været en del af den aftale mellem Iran og USA, der skal underskrives fredag. Jeg ser det helt som et tillidstiltag, hvor man fra iransk side har tvivl om, hvorvidt USA vil bringe noget mere til bordet hen mod fredag, der kan forstyrre aftalen. Fra iransk side vil man være sikker på, at USA mener det alvorligt.

Det er en del af det klassiske diplomati, som Iran følger, siger han. De seneste måneders amerikanske blokader har ramt den pressede iranske økonomi hårdt. Der skal dog mere til at rette op på økonomien end en håndfuld tankskibe med råolie, fortæller David Vestenskov. Den symbolske betydning kan dog være stor for Iran.

Hvis de får gang i en olieeksport, der eventuelt kan blive endnu større, end den var før krigen, kan det være med til at stimulere den iranske økonomi, siger han. Der findes ikke officielle opgørelser over, hvor stor del af den iranske økonomi, der er udgjort af olieeksporten. Fra David Vestenskov lyder det dog, at eksporten er helt afgørende. Det er det, hele økonomien hviler på.

Det er også derfor lukningen af Hormuzstrædet og den amerikanske blokade også har skadet den iranske økonomi. Så det er helt afgørende for Iran at få åbnet det her stræde og få eksporteret sin olie, siger han. Aftalen mellem USA og Iran kommer efter måneders spændinger i regionen. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste skibsruter for olie, og blokaden har haft globale konsekvenser for oliepriserne.

For Iran er genåbningen af strædet et økonomisk spørgsmål på både kort og lang sigt. Ifølge analytikere kan aftalen bane vej for en normalisering af forholdet mellem de to lande, men det er endnu usikkert, om parterne kan enes om en langsigtet løsning. USA's krav om at begrænse Irans atomprogram og støtte til militser i Mellemøsten forbliver centrale stridspunkter. I mellemtiden ser Iran aftalen som en sejr, der kan styrke præstestyrets position både internt og eksternt.

Landets økonomi har været under hårdt pres på grund af sanktioner og blokade, og en genoptagelse af olieeksporten kan give et tiltrængt pusterum. Spørgsmålet er nu, om aftalen holder, og om den kan føre til en bredere diplomatisk proces. Verden følger med spænding, mens forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Eksperter understreger, at selv om aftalen om Hormuzstrædet er et positivt skridt, er der stadig mange udeståender.

For Iran handler det om at genvinde økonomisk stabilitet, mens USA søger at begrænse Irans regionale indflydelse. Begge parter har incitamenter til at nå en aftale, men tilliden er skrøbelig. De næste uger vil vise, om denne aftale er begyndelsen på en ny æra i forholdet mellem USA og Iran, eller blot endnu en midlertidig våbenhvile i en langvarig konflikt. Uanset hvad, markerer mandagens announcement et afgørende tidspunkt i Mellemøstens diplomatiske landskab





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USA Iran Hormuzstrædet Blokade Olieeksport

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