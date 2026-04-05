Troels Trier: Et liv i farver, tab og håb

I et hjerteskærende og inspirerende interview reflekterer Troels Trier over et langt liv præget af kærlighed, tab og kunstnerisk udfoldelse. Han ser tilbage på sine oplevelser, både de lyse og de mørke, og deler sine tanker om menneskehedens fremtid.

Troels Trier , den folkekære multikunstner, reflekterer i et rørende interview over sit lange og begivenhedsrige liv. Han deler sine tanker om kærlighed, tab, kunst og menneskehedens udvikling, mens han erkender, at hans egen tid er ved at rinde ud. Han udtrykker både tristhed over at have mistet fire kvinder i sit liv og en dyb fascination af den verden, han har oplevet gennem sine 85 år. Trier fortæller om mindet om sin mor, der inspirerede ham til at skrive digte allerede som barn.

Han husker hendes ord om, at han ville blive digter, og han reflekterer over, hvordan hans forældre har formet ham. Han ser sig selv arve det kunstneriske fra sin far, der kom fra en slægt af højskolefolk og malere, med rødder i Vallekilde Højskole og kunstmaleren Wilhelm Marstrand gennem slægtskabet. Trier beskriver sit liv som en rejse, hvor han har oplevet både held og uheld. Han er taknemmelig for at have kunnet leve af kunsten, men han ærgrer sig over, at hans tid er ved at rinde ud, især fordi han gerne ville have set menneskehedens udvikling fortsætte. Han udtrykker også håb for fremtiden og et ønske om at se de første mennesker på Mars. Det seneste år har været præget af stor sorg over tabet af hans hustru, Rebecca Brüel, som døde på hans fødselsdag. Han fortæller åbent om sin sorg og om, hvordan han finder trøst i kunsten ved at male og tegne, som en form for meditation. Han mindes også tidligere tab, herunder hans første kone, Jean Logie, der døde i en trafikulykke, og Hannelene Meinild og datteren Astrid, der omkom i en drukneulykke, hvilket han beskriver som hans livs største tragedie. Trier reflekterer over de mennesker, der har formet ham, og fremhæver især tiden omkring 1968 som en central periode. Han fortæller om sin deltagelse i modstanden mod Vietnamkrigen og om kunstnerkollektivet Røde Mor, som han var en del af sammen med blandt andre Leif Sylvester, Erik Clausen og Peter Ingemann. Han deler erindringer om tiden med Røde Mor, hvor de lavede plakater og musik, og han husker med stolthed den store succes, de havde med at samle penge ind til Vietnambevægelsen. Trier ser tilbage på tiden med sine børn som den bedste i sit liv, og han beskriver den som det nærmeste, han har været på lykke. Ud over familien finder han glæde i kunsten og i at optræde. Han er kendt som en glad og provokerende entertainer, men han beskriver sig selv som det modsatte privat. Han forklarer, hvordan han bruger et alter ego, som han kalder 'en anden Egon', for at skabe humor og få folk til at grine. Han tror på menneskeheden og på det gode i mennesket, selv i en tid, hvor der er meget, der peger i en anden retning. Han slutter med at reflektere over sin fødselsdag og hans livs rejse. Troels Trier blev født den 17. januar 1940 i København. Han har været gift med Jean Logie, Hannelene Meinild, Dea Trier Mørch og Rebecca Brüel. Han har døtrene Rosa og Sara og sønnen Tobias med Dea Trier Mørch. Han er billedkunstner, keramiker, musiker, komponist, skuespiller, entertainer og forfatter. Fra 1968 til 1978 var han en del af kunstnerkollektivet Røde Mor, blandt andet sammen med Dea Trier Mørch





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peter Sig Kristensen stopper fire måneder efter genvalg: Nu forklarer han hvorforPeter Sig Kristensen fra Enhedslisten stopper i byrådet i Silkeborg Kommune.

Read more »

Kendis afslører: Han er den bedste kysser i hele HollywoodSkuespiller Sharon Stone løfter sløret for, at det er en sand skuespillerlegende, der giver de bedste kys

Read more »

Han pakker sine orkidéer ind i vat: 'Der må ikke være en ridse i blomsterne'Hans Christiansen fra Fredensborg passer rigtig godt på sine præmie-orkidéer

Read more »

Kilder afslører detaljer fra redning: Han gemte sig i bjergsprækkeTil at begynde med var hans placering ukendt for både amerikanerne, der forsøgte at redde ham, og iranerne, der forsøgte at fange ham, lyder det.

Read more »

Multikunstneren Troels Trier er død - 86 år gammelTroels Trier var med til at starte rockorkestret og kunstnerkollektivet Røde Mor i 1970'erne.

Read more »

Troels sad i sommerhuset, da han fik opkaldet: Tyve kastede kæmpe sten gennem vinduetFor første gang i flere år er antallet af indbrud steget markant. Hjemme hos Troels er en stime på 50 år uden ubudne gæster brudt.

Read more »