FDM advare bilister mod at lade på offentlige ladepladser, efter en dom fra Retten i Randers går imod Transportministeriets vejledning om reglerne på p-pladser.

Troels Lund raser efter chokerende afsløringer: I kan rende og hoppe. Selvom p-skiven er sat korrekt, og bilen er sat til opladning, risikerer elbilister en ærgerlig p-afgift på 510 kr.

, når de holder på en offentlig ladeplads forbeholdt elbiler, der oplader. En dom fra Retten i Randers går nemlig imod Transportministeriets vejledning om reglerne på p-pladser med undertavlen Kun opladning af elkøretøjer. Ifølge ministeriets vejledning er det nok, at elbilen er tilsluttet ladestanderen, men den behøver ikke at lade. Men Retten i Randers nåede frem til, at det var i orden, da Randers Kommune sidste år gav en bilist en afgift på 510 kr.

, fordi bilen kun var tilsluttet ladestanderen men ikke ladede. Det får nu FDM til at advare bilister mod at lade på pladserne, indtil der er skabt klarhed over, hvilke regler der gælder her. Det er ikke usædvanligt, at en opladning stopper af sig selv. Det kan både skyldes, at bilens teknik eller ladestanderen driller, og det er ikke noget, man som bilist kan gardere sig imod.

Men det er urimeligt, at man skal risikere en afgift, selvom man i øvrigt holder helt efter reglerne og er uden skyld i, at en opladning stopper. Så længe det er sådan, kan vi kun advare mod at lade på pladserne, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange. FDM påpeger, at man naturligvis kun skal benytte ladepladser, når man har intention om at oplade bilen, og så vidt muligt flytte bilen til en anden plads, når opladningen er afsluttet.

Nye EU-krav betyder, at nyopsatte ladestandere skal kunne lade intelligent og dermed kunne starte og stoppe en opladning, alt efter for eksempel belastningen af elnettet. Det er uholdbart, at man reelt skal kalkulere med en merudgift på 510 kr. , når man lader på en offentlig lader. Derfor kan vi kun opfordre til, at man hurtigst muligt får løst denne udfordring for elbilejerne.

Bliver det sværere at eje og bruge en elbil for folk, der er afhængige af offentlig opladning, risikerer vi, at det går ud over lysten til at skifte til elbil og dermed den grønne omstilling af bilparken, siger Dennis Lange





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