Troels Lund Poulsen: Venstre kommer til at stemple hårdt ind i regeringsforhandlingerne

Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, har lagt i kakkelovnen til en hæsblæsende oppositionsperiode for Venstre efter et historisk dårligt valgresultat og en periode som kongelig undersøger. Troels Lund Poulsen præsenterer planer for at sikre, at det bliver den sidste røde regeringsperiode med Lars Løkke Rasmussen.

Fra Troels Lund Poulsen (V) lyder det nu, at Lars Løkke Rasmussen (M) godt kan skyde en hvid pil efter hjælp fra sit gamle parti.

"Vi kommer ikke til at være en lille hjælper for Løkke. Altså overhovedet ikke.

" Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix,, Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixSådan lyder det fra debatredaktør Joachim B. Olsen til Venstres formand i onsdagens afsnit af B.T.s debatpodcast, Borgerlig Tabloid. Efter et historisk dårligt valgresultat på 10,1 procent og en periode som kongelig undersøger, der endte med, at Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, vendte tommelfingeren nedad til en borgerlig mindretalsregering, er der nu lagt i kakkelovnen til en hæsblæsende oppositionsperiode for Venstre.

I Borgerlig Tabloid lægger Troels ikke skjul på sin skuffelse over Lars Løkke Rasmussen – og så præsenterer han de planer, der skal sikre, at det bliver den sidste røde regeringsperiode med Løkke.

"Min strategi er, at de blå partier bliver nødt til at skærpe deres profiler hver især – men selvfølgelig også sammen. Og her er der to temaer, der kommer til at fylde," fortæller Troels Lund





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