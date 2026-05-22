Troels Lund Poulsen (V) smed VLAK-drømmen i graven og genopfandt sig selv, lyder analysen fra B.T.s politiske analytiker Henrik Qvotrup. Formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen efter regeringsforhandlinger på Hotel Scandic Spectrum i København fredag den 22. maj 2026.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixDet skete, da manden med de afgørende mandater, Lars Løkke Rasmussen (M) trak støtten til et sådant projekt. Men ikke desto mindre var den nuværende kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen (V) i hopla, da han fredag aften trådte frem foran pressen og gik til frontalangreb på sin gamle læremester.

"Det var et regulært faderopgør, må man sige, hvis vi betragter Løkke som Troels Lunds læremester. Han gentog igen og igen, så ingen kunne misse pointen, at det her handlede mere om personer end politik," siger han og fortsætter:Det med henvisning til at Lars Løkke Rasmussen adskillige gange har sagt, at det handler om noget og ikke nogen. Samtidig mener Qvortrup, at danskerne fredag aften fik et første glimt af en ny version af Troels Lund Poulsen.

"Vi så en styrket Troels Lund tone frem foran pressen. En mand, som nu forbereder sig på sin nye rolle som oppositionspolitiker.

" "Vi begynder at ane konturerne af en Troels Lund som oppositionspolitiker, der gør sig klar til at angribe den kommende statsminister Mette Frederiksen og i den grad også hans gamle læremester Lars Løkke Rasmussen. " Er der stadig mulighed for, at læremester-Løkke kan trække noget op af hatten, som ingen havde set komme?

"Han kan ikke længere true med forhandlinger med de blå, men Løkke har før formået at trække noget op af hatten, hvor man har tænkt: ‘Hvad pokker var det? ’" siger Henrik Qvortrup. Dog peger Henrik Qvortrup på en sidste mulighed: "Der er også det scenarie, at det hele går så meget i hårdknude, at danskerne skal til stemmeurnerne igen. Det er ikke blevet mindre sandsynligt – men dermed ikke sagt, at det er sandsynligt.

" Nu går turen videre til Amalienborg, hvor Venstre-formanden klokken 20.30 møder kongen for at orientere om det kuldsejlede regeringsprojekt





