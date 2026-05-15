Troels Lund Poulsen (V) overtog den tjans fra Mette Frederiksen (S) og leder pt forhandlingerne om en ny regering som kongelig undersøger. Venstre går nu ind for et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt varme emner under årets valgkamp, hvor han dog afviste netop det.

Troels Lund Poulsen (V) leder pt forhandlingerne om en ny regering som kongelig undersøger . Han overtog den tjans fra Mette Frederiksen (S). Ordlyden var en anden fra Venstre , da partiets formand og lige nu kongelige undersøger - Troels Lund Poulsen - for kort tid siden holdt et kort pressemøde.

Venstre går nemlig nu ind for et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt varme emner under årets valgkamp, hvor han dog afviste netop det. Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi har en bedre beskyttelse af vores grundvand, siger han. Blandt andet Socialdemokratiet samt rød-grønne partier har under valgkampen villet indføre et nationalt sprøjteforbud.

Det er derfor, jeg også er villig til at bøje mig. Jeg taler om vigtigheden af, at andre partier bøjer sig.at partiet i stedet for at støtte et nationalt forbud vil beskytte drikkevandet gennem den grønne trepart med frivillige aftaler med landmændene – og eventuelt lokale forbud. Under valgkampen fortalte Venstres Stephanie Lose, at partiet ville beskytte drikkevandet på anden vis end gennem et nationalt sprøjteforbud.

Fra Danmarksdemokraterne, som i dag er til forhandlinger om en ny regering med Troels Lund Poulsen, er meldingen fra formand Inger Støjberg, at man sådan set heller ikke har noget imod et nationalt sprøjteforbud. Troels Lund Poulsen tog for nylig over som kongelig undersøger i forhandlingerne om en ny regering, efter det ikke lykkedes at nå til enighed med Mette Frederiksen (S) i spidsen





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Troels Lund Poulsen Venstre Mette Frederiksen Kongelig Undersøger Valgkamp Sprøjteforbud Grundvand Drikkevandet Venstre Stephanie Lose Danmarkdemokraterne Inger Støjberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Troels Lund Poulsen forbereder sig på politiske drøftelserTroels Lund Poulsen, som er blevet valgt som kongelig undersøger nummer to efter folketingsvalget, forbereder sig på politiske drøftelser med intentioner om at danne en regering. Troels Lund Poulsen annoncerede mandag afstandsregeringen med Venstre og Radikale, men er endnu ikke indstillet på en ny regeringskoalisering.

Read more »

Troels Lund melder ud om forhandlinger: 'Jeg kommer ikke til at invitere dem til flere møder'»Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor,« lyder det fra den kongelige undersøger.

Read more »

Mette Frederiksen og Troels Lund reagerer på dronningens indlæggelse: 'Det berører mig dybt'Partiformændene sender sine varmeste tanker til familien.

Read more »

Troels Lund Poulsen indsnævrer kredsen for regeringsforhandlingerVenstre-formand Troels Lund Poulsen har udpeget de partier, han vil forhandle med for at danne en ny regering, mens venstrefløjen er blevet skåret fra grundet økonomiske uenigheder.

Read more »