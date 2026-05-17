Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekend på forhandlingsmøder, og han arbejder på højtryk

Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekenden på en række forhandlingsmøder med de forskellige partier. Han har været i kontakt med Moderaterne, som var med til at udløse, at han blev ny forhandlingsleder i stedet for statsminister Mette Frederiksen (S). Troels Lund Poulsen har også meldt ud, at han ikke vil forhandle videre med SF, Alternativet og Enhedslisten.

Sådan lyder det fra den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen (V) i et opslag på Instagram, efter at han har brugt weekenden på en række forhandlingsmøder .

Venstres formand har haft posten som kongelig undersøger – og dermed leder af forhandlingerne om at danne en ny regering – i lidt over en uge. Men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, lyder det. Det seneste parti, der har været forbi Troels Lund Poulsen til forhandlinger, er Moderaterne. Moderaterne var også med til at udløse, at Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder i stedet for den fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S).

Det var ikke mindst betænkeligheder om venstrefløjens villighed til at indgå økonomiske reformer, der fik Lars Løkke Rasmussen til at pege på Troels Lund Poulsen. Torsdag meldte Troels Lund Poulsen ud, at han ikke ville forhandle videre med SF, Alternativet og Enhedslisten. Regeringsforhandlingerne efter folketingsvalget i marts har allerede været rekordlange





