Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i regeringssagen

Troels Lund Poulsen, journalist på Weekendavisen, har fået forhandlingstaktstokken i regeringssagen efter Lars Løkke Rasmussens beslutning om at give ham forhandlingstaktstokken i stedet for at give det til Mette Frederiksen. Troels Lund Poulsen har tidligere været udstationeret som udlandsreporter for Danmarks Radio og skriver om udlandsstof som udgangspunkt for at forstå tendenser, debatter og dogmer i Danmark.

Danmark skal regeres. Alt andet er jo fjollet. Fra i dag er det Troels Lund Poulsen s tur til at gøre forsøget på at danne regering som kongelig undersøger .

Der venter ham noget af en forventningsafstemning på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge med samtlige de øvrige partier i Folketinget. Det bliver svært. Det ligner et sisyfosarbejde, men han – Troels Lund Poulsen ikke Sisyfos – er ikke uden muligheder, hverken til højre eller inde på midten. I morgen er det syv uger siden, vi var til valg.

Hvert sekund, der går, hvor Danmark ikke har en regering er rekord. Mette Frederiksen har forhandlet om en regering, der tager udgangspunkt i rød blok og Moderaterne. Det forhandlingsarbejde sendte Lars Løkke Rasmussen i udvalg fredag for i stedet at give Troels Lund Poulsen forhandlingstaktstokken. En eller anden skal jo lykkes med opgaven, hvorfor ikke Troels Lund Poulsen





