The politician Troels Lund Poulsen sends a written statement regarding the current government formation process in Denmark. He still stands firm on forming a VLAK-government, and despite concerns, he still wants clarity from the Moderates. He also brings up consultations with the other political parties.

I skrivende stund har vi ventet mere end 56 dage på en ny regering, og der er stadig ikke enighed nok til at kunne danne sådan en.

I en udtalelse sendt til DR lyder det fra den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, at der stadig mangler 'afklaring fra Moderaterne'. Altså på samme dag som Venstres formand meldte ud, at han vil forsøge at danne en såkaldt VLAK-regering - en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative med ham selv som statsminister. Danmarksdemokraterne bakker op. Det gør Dansk Folkeparti også.

Og dermed depinde konstellationen af Moderaterne. Men partiets politiske leder er meget skeptisk. - I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadig min vurdering.

- Jeg synes, det ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske, lød det sent i aftes fra Lars Løkke Rasmussen efter et 'enormt interessant møde'. I klippet herunder, kan du høre hvad han sagde, da han mødte pressen. Det er desværre uden undertekster





Regering forhandlingerne condominium - Troels Lund Poulsen fortsætter møderne med VenstreMens partierne har holdt en lang række møder bag lukkede døre, har danskerne fulgt udviklingen tæt i håbet om klarhed om en ny regering. Forhandlingerne har dog været præget af usikkerhed, og undervejs har flere politiske iagttagere peget på, at processen gentagne gange så ud til at være kørt fast. Troels Lund Poulsen med at fortsætte møderne med Venstre efter Anders Fogh Rasmussen. Også den store fejring i Aarhus efter AGF's mesterskab. Forhandlingerne intensiveres i løbet af denne uge.

Troels Lund Poulsen unveils his wish for a new bipartisan governmentVenstre-formanden illustrated the proposed government model - Venstre, Liberal Alliance, and Conservatives (VLAK) - and emphasized the necessity of compromise to form a government, as the parties agreed on a foundation framework that might pave the way for a potential VLAK cabinet. Nevertheless, the long-standing uncertainty in the legislative process and the reactions from other parties remain to be seen.

Troels Lund Poulsen går efter regering med Liberal Alliance og KonservativeTroels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde tirsdag, hvor det er otte uger siden, at der var folketingsvalg. - Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der...

Troels Lund Poulsen vil danne regering med Liberal Alliance og KonservativePå et pressemøde i dag har Venstres formand fremlagt den politiske ramme, som de tre partier er blev enige om.

