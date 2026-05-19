Troels Lund Poulsen's ambition om en ny VLAK-regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance vækker skepsis hos Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, som mener, at ændringen af kurs allerede om sig selv er forunderlig, netop for få dage før Troels Lund Poulsens midtermandat som kongelig undersøger udløbet.

Kort efter Troels Lund Poulsen præsenterede sit ønske om en ny VLAK -regering, kom reaktionen fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Udmeldingen fra Venstre -formanden sender regeringsforhandlingerne i en ny retning og lægger samtidig pres på partierne på midten.

Efter flere dages forhandlinger som kongelig undersøger meldte Troels Lund Poulsen tirsdag ud, at han vil forsøge at danne regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Dermed bevæger han sig væk fra ambitionen om en bred regering hen over midten, som ellers har præget debatten siden valget. Løkke stiller spørgsmål ved Troels Lunds kurs På Christiansborg gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han har svært ved at forstå beslutningen om allerede nu at skifte spor i forhandlingerne.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er det bemærkelsesværdigt, at Troels Lund Poulsen ændrer kurs, selv om der fortsat er flere dage tilbage af hans mandat som kongelig undersøger.

‘Jeg ved godt, at mandatet var kort, 14 dage. Men det er forunderligt, at han giver op, når der er fire dage tilbage,’ lyder det fra Lars Løkke. DAGLFO/APVEAKFJOHA-planen mangler flertal Troels Lund Poulsens plan er at samle Venstre, Konservative og Liberal Alliance i en ny VLAK-regering. Regeringen vil dog kun have 44 mandater og dermed være afhængig af, at andre partier ikke samler et flertal imod den.

Venstre-formanden håber blandt andet på støtte fra Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti for at kunne gøre projektet mulig. Samtidig forklarede Troels Lund Poulsen, at han vil præsentere et kort regeringsgrundlag, som ligger tæt op ad flere af Moderaternes ønsker. Lars Løikke Rasmussen virker dog langt fra overbevist om projektets muligheder





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danish Politics Troy Lund Poulsen Government Formation Change Of Course Labour Party Liberal Alliance Conservative Party Conservative People's Party Centre Democrats Determinate Denmark's People's Party Popular Christian Democrats Ludvig Holsoe's Conservative People's Party Rotfladen Alliance Roede-Lund Alliance VLAK Liberal Alliance Liberal Party Venstre Frederikssund Alliance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekend på forhandlingsmøder, og han arbejder på højtrykDen kongelige undersøger Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekenden på en række forhandlingsmøder med de forskellige partier. Han har været i kontakt med Moderaterne, som var med til at udløse, at han blev ny forhandlingsleder i stedet for statsminister Mette Frederiksen (S). Troels Lund Poulsen har også meldt ud, at han ikke vil forhandle videre med SF, Alternativet og Enhedslisten.

Read more »

Regering forhandlingerne condominium - Troels Lund Poulsen fortsætter møderne med VenstreMens partierne har holdt en lang række møder bag lukkede døre, har danskerne fulgt udviklingen tæt i håbet om klarhed om en ny regering. Forhandlingerne har dog været præget af usikkerhed, og undervejs har flere politiske iagttagere peget på, at processen gentagne gange så ud til at være kørt fast. Troels Lund Poulsen med at fortsætte møderne med Venstre efter Anders Fogh Rasmussen. Også den store fejring i Aarhus efter AGF's mesterskab. Forhandlingerne intensiveres i løbet af denne uge.

Read more »

Troels Lund Poulsen unveils his wish for a new bipartisan governmentVenstre-formanden illustrated the proposed government model - Venstre, Liberal Alliance, and Conservatives (VLAK) - and emphasized the necessity of compromise to form a government, as the parties agreed on a foundation framework that might pave the way for a potential VLAK cabinet. Nevertheless, the long-standing uncertainty in the legislative process and the reactions from other parties remain to be seen.

Read more »

Troels Lund Poulsen's VLAK-government proposal faces funding challengesTroels Lund Poulsen, the leader of the Liberal Alliance party, has proposed forming a government consisting of his party, Venstre, and De Konservative. However, the lack of support from other parties makes it a potentially risky and challenging endeavor.

Read more »