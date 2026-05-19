Troels Lund Poulsen, the leader of the Liberal Alliance party, has proposed forming a government consisting of his party, Venstre, and De Konservative. However, the lack of support from other parties makes it a potentially risky and challenging endeavor.

Troels Lund Poulsen (V) havde næppe nået at præsentere håbet om at danne en VLAK -regering, før Signe Munk (SF) slog til. - Hvordan vil Troels Lund og hans blå kollegaer i LA og Konservative finde pengene til de mange milliarder, de vil bruge på lavere skatter og afgifter? spørger hun i et opslag på Facebook.

Signe Munk peger blandt andet på Troels Lund Poulsens udtalelser om at fjerne mellemskatten og henviser i sit opslag til, at pengene skal findes et andet sted. - Er det plejehjem, børnehaver og skoler, hvor de ansatte spæner med løbeskoene på, der igen skal vente på hårdt tiltrængt hjælp? skriver hun





Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekend på forhandlingsmøder, og han arbejder på højtrykDen kongelige undersøger Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekenden på en række forhandlingsmøder med de forskellige partier. Han har været i kontakt med Moderaterne, som var med til at udløse, at han blev ny forhandlingsleder i stedet for statsminister Mette Frederiksen (S). Troels Lund Poulsen har også meldt ud, at han ikke vil forhandle videre med SF, Alternativet og Enhedslisten.

Regering forhandlingerne condominium - Troels Lund Poulsen fortsætter møderne med VenstreMens partierne har holdt en lang række møder bag lukkede døre, har danskerne fulgt udviklingen tæt i håbet om klarhed om en ny regering. Forhandlingerne har dog været præget af usikkerhed, og undervejs har flere politiske iagttagere peget på, at processen gentagne gange så ud til at være kørt fast. Troels Lund Poulsen med at fortsætte møderne med Venstre efter Anders Fogh Rasmussen. Også den store fejring i Aarhus efter AGF's mesterskab. Forhandlingerne intensiveres i løbet af denne uge.

Troels Lund Poulsen unveils his wish for a new bipartisan governmentVenstre-formanden illustrated the proposed government model - Venstre, Liberal Alliance, and Conservatives (VLAK) - and emphasized the necessity of compromise to form a government, as the parties agreed on a foundation framework that might pave the way for a potential VLAK cabinet. Nevertheless, the long-standing uncertainty in the legislative process and the reactions from other parties remain to be seen.

Troels Lund Poulsen går efter regering med Liberal Alliance og KonservativeTroels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde tirsdag, hvor det er otte uger siden, at der var folketingsvalg. - Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der...

