Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen mødes for at diskutere en bred midterregering

Troels Lund Poulsen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) mødes for at diskutere en bred midterregering med Mette Frederiksen (S) som statsminister. Venstre og Moderater er skeptiske over for at gøre hende til statsminister, mens Socialdemokratiet vil have SF med. Hvis det ikke lykkedes, kan Lars Løkke Rasmussen vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre regering.

Torsdag overraskede Troels Lund Poulsen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) ved at møde op til et timelangt møde på Mona Juuls (K) kontor. Ved at sætte Mette Frederiksen (S) fra bestillingen som kongelig undersøger går han sådan set efter at gøre hende til statsminister i en bred midterregering .

Løkkes drøm er en udvidelse af SVM med Konservative og Radikale. En flertalsregering med de klassiske regeringsbærende partier og et komfortabelt flertal på 93 mandater. Det er formentlig den mulighed, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som ny kongelig undersøger vil gå i gang med at undersøge, når han har konstateret, at den rene blå regering er en politisk umulighed.

Et flertal for en blå regering vil kræve, at Dansk Folkeparti, Moderaterne og Radikale i en eller anden konstellation kan støtte den samme regering, og det er der absolut intet, der tyder på, er muligt. Den brede midterregering ser heller ikke let ud. Venstre og Konservative er meget skeptiske over for at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og det er utænkeligt, at Socialdemokratiet vil gå ind i en regering, hvor partiet ikke har statsministerposten.

Her er det dog værd at lægge mærke til de meldinger, partierne har afleveret til kongen i kongerunde nummer to i aftes. Beskeden fra V og K er helt ens og lyder, at Troels Lund Poulsens opgave er at 'forhandle det politiske grundlag for dannelsen af en bredt funderet regering, der kan føre en balanceret reformpolitik og bringe Danmark videre i en udfordret tid'.

Moderaternes version er, at der skal forhandles om et grundlag for 'en regering hen over Folketingets midte'. Resten af teksten er helt som V og K's. Og så slutter alle tre partier med at skrive, at Troels Lund Poulsen skal 'afklare, hvem der skal lede en sådan regering'. Moderaternes Jakob Engel-Schmidt og Monika Rubin mødte De Konservatives Mona Juul og Mette Abildgaard på Amalienborgs slotsplads i aftes, da partierne blev indkaldt til en ny kongerunde.

De formuleringer kan sagtens rumme en bred midterregering med Mette Frederiksen som statsminister, og det er ikke sådan, at den kongelige undersøger nødvendigvis også skal være statsminister. Lars Løkke Rasmussen understregede også i går, at han ikke udelukker Mette Frederiksen som statsminister, selvom han nu har sikret Troels Lund Poulsen tjansen som kongelig undersøger. Til gengæld er det ikke kun Troels Lund Poulsen og K-formand Mona Juul, der er skeptiske over for den regering, som nogen på Christiansborg kalder midter-monsteret.

SF-formand Pia Olsen Dyhr har blankt afvist at sidde i regering med V og K, og Mette Frederiksen vil meget gerne have SF med. For Socialdemokratiet vil det være uhyre risikabelt at gå ind i endnu en regering med borgerlige partier uden SF, som så med ekstra kraft kan fortsætte sin jagt på skuffede S-vælgere. Troels Lund Poulsen står altså med en meget, meget svær opgave, når han går i gang med forhandlingerne mandag morgen.

Måske er det den erkendelse, der gør, at Løkke taler om, at Venstres formand har et par uger til at gøre forsødet. Lykkes det ikke, må Lars Løkke Rasmussen opgive sin drøm og formentlig vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre regering med S, SF, M og R og med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.

Fordelen for Løkke i det scenarie vil være, at han får gjort det tydeligt for enhver, at der ikke er et blåt alternativ eller mulighed for den brede midterregering. Med det bøjet i neon vil det være nemmere at forklare, hvis det ender med centrum-venstre og nemmere at forsvare sig mod den hårde kritik fra blå blok. Ulempen vil til gengæld være, at Løkke kommer svækket tilbage til forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen.

Det vil stå klart for enhver, at Løkke ikke har et alternativ at true med. At den eneste mulighed en centrum-venstre-regering eller at sprænge det hele i luften og udløse meget langstrakte forhandlinger. Ingen tror på, at det kan ende i et nyt valg





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Troels Lund Poulsen Lars Løkke Rasmussen Mette Frederiksen Kongelig Undersøger Bred Midterregering Venstre Konservative Moderater Socialdemokratiet SF Forhandling Regering Christiansborg Vælgere S-Vælgere Langsstrakte Forhandlinger Ny Regering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bombe: Løkke dropper Mette FrederiksenTræet skal rystes, og Troels Lund Poulsen bør være kongelig undersøger, mener Lars Løkke Rasmussen.

Read more »

Politisk bombe: Lars Løkke peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøgerLars Løkke peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.

Read more »

Lars Løkke Rasmussen proposes Troels Lund Poulsen as upcoming royal inspectorPrime Minister Lars Løkke Rasmussen, from the Conservative Party (R), announces today that he will propose Troels Lund Poulsen as the new royal royal inspector. He states that Troels Lund Poulsen will focus on examining potential options for forming a new government.

Read more »

Kongelig undersøger | Troels Lund Poulsen og Lars Løkke RasmussenKongehuset meddelte fredag aften, at Kongen indbyder Troels Lund Poulsen til at lede forhandlingerne om en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Troels Lund Poulsens optreden blev bemærket under de møder, han havde med ministerne. Men hvad sker der nu, da Mette Frederiksen har en koalitionsmandat på 84 mandater?

Read more »