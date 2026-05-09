Troels Lund Poulsen indtræder i rollen som det kongelige undersøgere

Troels Lund Poulsen har fået rollen som det kongelige undersøgere, som bliver klart efter anden runde af kongesangen, efter at have væretnkallen allerede som ny undersøger. Hans opgave er at danne regering i Danmark, uden at medskaber Socialdemokratiet og Moderaterne.

Lars Løkke Rasmussen ligger klar til anden akt af sit politiske teater. Indtræder nu Troels Lund Poulsen i rollen som det kongelige undersøgere. Troels Lund Poulsen er den nye kongelige undersøger, som blev klar efter anden runde af kongesangen, der blev afholdt fredag aften.

Nu skal han forsøge at danne en regering i Danmark, der ikke omfatter deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Selvfølgelig spiller han en birolle i Lars Løkke Rasmussens politiske teater. Det er et skuespil, hvor Lars Løkke Rasmussens selv spiller hovedrollen og instruerer ud fra sit eget manuskript. Han er også scenograf og bestemmer, hvem der får lov at stå på scenen, og i hvilke uniformer, når tiden går.

Af og til kravler han ned i garderoben, kommer med en regibrakket og minder de politiske skuespillere om deres replikker





