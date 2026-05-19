Troels Lund Poulsen: I dag kan vi ikke køre med Løkkes drejebog

Der var stor mangel på nyt og generelt klare svar fra Lars Løkke Rasmussen, da han tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen. Henrik Qvortrup mener, at Lars Løkke blot med aftenens udtalelser bekræftede det, som ifølge ham har stået klart hele dagen: Lars Løkke er innocent, indtil beviser, og indtil nu har VK været, der davler med Lars Løkke på en blå mindretalsregering, men Lars Løke kan sagtens finde på at vride armen til andre, for at undgå at dække sine egne live sener, forklarer Henrik Qvortrup.

Men det er helt efter Løkkes drejebog, siger Henrik Qvortrup. Lars Løkke Rasmussen trækker tiden for at vride armen rundt på Troels Lund Poulsen (V), mener Henrik Qvortrup. Mogens Corhemius/Ritzau ScanpixLars Løkke Rasmussen (M) havde de fleste på kanten af stolen tirsdag aften, hvor han skulle mødes med kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen (V), for første gang siden sidstnævntes omsadling tidligere på dagen.

Teorierne var begyndt at cirkulere om, hvorvidt Løkke kunne finde på at hoppe med på Venstre-formandens VLAK-vogn, men Lars Løkke stod fast på ikke at stå fast på noget som helst, da han kom ud fra mødet. Og ifølge Henrik Qvortrup er det da også stærkt urealistisk, at formanden for Moderaterne kunne finde på at støtte en blå mindretalsregering, som han ikke selv er med i.

"Teorierne, der kom i aften om, at han muligvis var åben for det, skal jeg se, før jeg tror det. Men man ved aldrig," siger Henrik Qvortrup





