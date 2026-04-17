Troels Lund Poulsen fortsætter sygemelding efter øjenoperation

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, skal fortsat holde sig i ro efter akut øjenoperation. Han er tæt på at miste synet og følger lægernes anbefaling om hvile, mens regeringsforhandlinger fortsætter uden hans fysiske deltagelse.

Venstre s formand, Troels Lund Poulsen , fortsætter sin sygemelding og holder sig fysisk i ro efter en akut øjenoperation for knap to uger siden. Selvom han oplever fremgang og mærker en markant forbedring i sit generelle velbefindende, følger han lægernes anbefaling om at undgå fysisk anstrengelse i de kommende uger. Han understreger, at han ikke vil tage unødige risici, når det handler om hans syn og helbred.

Troels Lund Poulsen blev opereret for en akut nethindeløsning i den første weekend i april, hvilket førte til en sygemelding midt i de igangværende regeringsforhandlinger. Han forklarer, at han var meget tæt på at miste synet og derfor må hvile for at optimere chancerne for at genvinde det fuldt ud. Han udtrykker dyb beklagelse over situationen.

Som en konsekvens af nødvendigheden af fortsat hvile, vil det tage noget tid, før Venstre-formanden kan deltage fysisk i møder. Han påpeger dog, at den moderne teknologi, især telefonen, gør det muligt at opretholde tæt dialog og drøftelser med sine partilederkolleger og det stærke hold i Venstre.

På grund af øjenoperationen deltog han heller ikke mandag, da Venstre var inviteret til regeringsforhandlinger i Statsministeriet med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partiet blev i stedet repræsenteret af næstformand Stephanie Lose samt partikollegerne Sophie Løhde og Morten Dahlin. Efter mødet udtalte Lose, at partiet forventede at deltage i flere forhandlingsrunder.

En nethindeløsning opstår, når den lysfølsomme nethinde, der indeholder øjets sanseceller, løsner sig fra sit underlag. Uden rettidig behandling kan tilstanden potentielt føre til blindhed. Dog lykkes det i langt de fleste tilfælde at genplacere nethinden succesfuldt gennem kirurgi. Dette er en situation, der kræver tålmodighed og fokus på helbredelse, selvom det påvirker politiske processer.

Den politiske ledelse i Venstre viser dog handlekraft ved at sikre fortsat deltagelse i de vigtige forhandlinger





