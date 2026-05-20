Troels Lund Poulsen définis over for ny regering: Hvor står Moderaterne?

Efter intensive forhandlinger med flere partier, står Troels Lund Poulsen stadig uden et klart svar på det afgørende spørgsmål om en blå VLAK-regering. Det er tydeligt, at Lars Løkke Rasmussen fortsat ser større muligheder i et bredt samarbejde end i en klassisk borgerlig regering.

Klokken 21 mødes Løkke og Troels Lund igen: Kan afgøre Danmarks næste regering Efter endnu en dag med intensive forhandlinger står Troels Lund Poulsen stadig uden et klart svar på det afgørende spørgsmål.

Den står klart efter tirsdagens møder med flere af Folketingets partier, hvor Moderaterne fortsat undlod at give en endelig melding om partiets støtte til en blå VLAK-regering. Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne meddelte tirsdag, at de ikke vil stå i vejen for en VLAK-regering. Selv om Moderaterne endnu ikke har lukket døren helt for Troels Lund Poulsens arbejde, er det tydeligt, at Lars Løkke Rasmussen fortsat peger i en anden retning.

Tirsdag mødtes de to partiledere på Hotel Scandic Spectrum i København, hvor Moderaternes formand igen understregede ønsket om en bred regering hen over midten frem for et traditionelt blåt samarbejde.

"Med de enormt rykke, Venstre har foretaget, synes vi egentlig, at der er alle muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten", sagde Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften. Udmeldingen sender et klart signal om, at Moderaterne fortsat ser større muligheder i et bredt samarbejde end i en klassisk borgerlig regering.

Troels Lund Poulsen fik for nylig 14 dage til at undersøge mulighederne for at danne regering, og selv om der fortsat er dage tilbage af processen, begynder presset at vokse. Lars Løkke Rasmussen gjorde det tirsdag klart, at projektet stadig virker vanskeligt at få til at flyve.

"Vi betragter det som en prøveballon, der nok ikke kan flyve", lød vurderingen fra Moderaternes formand





