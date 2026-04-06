Troels Lund Poulsen Akut Opereret: Venstres Formand Ramt af Øjensygdom Midt i Regeringsforhandlinger

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er blevet akut opereret for en øjensygdom og skal holde sig i ro i op til ti dage. Operationen sker midt i forhandlingerne om en ny regering, hvor Venstre er involveret.

Venstre s formand, Troels Lund Poulsen , blev i weekenden ramt af en øjensygdom og gennemgik en akut operation lørdag aften. Det fremgår af et opslag, han selv har offentliggjort på Facebook mandag. Operationen forløb heldigvis uden komplikationer, og Troels Lund Poulsen melder om, at han har det godt efter omstændighederne. Den forestående rekonvalescensperiode på mellem syv og ti dage betyder dog, at formanden for Venstre må afholde sig fra aktiviteter i denne periode.

I sit Facebook-opslag udtrykker Troels Lund Poulsen også stor taknemmelighed over for personalet på Glostrup Hospital for den professionelle og gode behandling, han har modtaget. \Denne udmelding kommer på et kritisk tidspunkt midt i de igangværende regeringsforhandlinger, hvor Mette Frederiksen (S) som kongelig undersøger sonderer mulighederne for en ny regering. Der spekuleres i en regering bestående af Socialdemokratiet, SF og De Radikale. Venstre har deltaget i møder med Mette Frederiksen, hvor der er blevet diskuteret mulige regeringskonstellationer. Troels Lund Poulsen har hidtil holdt fast i sin modstand mod at indgå i en regering med SF og De Radikale. Venstre oplevede ved folketingsvalget den 24. marts en historisk dårlig valgresultat med blot 10,1 procent af stemmerne. Dette resultat står i kontrast til partiets tidligere regeringsdeltagelse, hvor Venstre i næsten tre et halvt år indgik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Valgkampen var præget af stærke uenigheder og verbale sammenstød mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvilket førte til beskyldninger fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, om at partierne agerede i hver deres politiske hjørne. Ved valget opnåede blå blok 77 mandater, mens rød blok sikrede sig 84 mandater. Moderaterne kunne glæde sig over 14 mandater. \Situationen er dog yderligere kompliceret af tab af mandater i blå blok efter valget. Jacob Harris og Cecilie Liv Hansen, der begge blev valgt til Folketinget, er blevet ekskluderet fra henholdsvis Borgernes Parti og Liberal Alliance og fungerer nu som løsgængere. Lørdag aften meddelte folketingsmedlem Emilie Schytte sin beslutning om at trække sig ”helt ud” af Borgernes Parti, hvilket har skabt yderligere usikkerhed om, hvorvidt hun vil beholde sit mandat. Den politiske situation er fortsat præget af dynamik og forandringer, hvilket bidrager til den komplekse proces med at danne en ny regering. Troels Lund Poulsens helbredssituation og den kommende rekonvalescensperiode vil utvivlsomt påvirke hans deltagelse i de kommende forhandlinger. Hans fravær kan potentielt ændre dynamikken i regeringsdannelsen og partiforhandlingerne. Beslutningen om en ny regering ventes at blive truffet i de kommende dage, og alle øjne er rettet mod de politiske aktører





jppolitik / 🏆 23. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Troels Lund Poulsen Venstre Regeringsdannelse Øjensygdom Politik Valg Forhandlinger

United States Latest News, United States Headlines

