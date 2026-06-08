Trist syn i Ringkøbing: Kommunen bør gøre en indsats for at rydde op

Ringkøbing er i år værre, end det nogensinde har været, siger en af de lokale. Kommunen bør gøre en større indsats for at rydde op, og flere andre mener også, at de selv skal gøre en indsats. Lige nu ruller det 452 tons store centerrør afsted igen, denne gang fra Ringkøbing til Hvide Sande. Elbilerne fylder mere og mere på vejene, og det mærker mekaniker Ole Bergh Hansen i Holstebro. Christian Eriksen er udskrevet fra hospitalet og hjemme hos sin familie, efter at han faldt om på banen i Odense søndag aften.

Det er et meget, meget trist syn. Som indfødt ringkøbing enser må jeg sige, at det i år er værre, end det nogensinde har været. Kommunen bør gøre en større indsats for at rydde op, siger Claus Møller Sørensen.

Nu ruller det 452 tons store centerrør afsted igen. Denne gang går turen fra Ringkøbing til Hvide Sande. En tur på 22 kilometer. Chaufførerne regner med at trille afsted med fem til seks kilometer i timen, når det går godt.

Elbilerne fylder mere og mere på vejene, og det mærker mekaniker Ole Bergh Hansen i Holstebro. Efter 31 år i faget savner han de brummende motorer, men er nødt til at følge med udviklingen. Christian Eriksen er udskrevet fra hospitalet og hjemme hos sin familie, efter at han faldt om på banen i Odense søndag aften.

Han skriver på Instagram, at han har det godt og bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav stød og var årsgen til episoden. Lige nu er det lupiner, der sætter farve til grøftekanten, og du skal bare plukke løs. Lupiner er nemlig på listen over arter, der ikke hører hjemme i den danske natur. En opgørelse har vist, at næsten alle de nyudnævnte ministre bor på Sjælland.

Under debat gav flere udtryk for bekymring. Pirattaxaerne tager folk på stribe med op at køre, og så sker der alverdens ting og sager. 2026 var ingen undtagelse for Skive Festival. Denne gang havde den formodentlig samme mand dog utrolig travlt, da han slog til minimum fem gange på 24 timer. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Ritzau. 22. maj havde styrelsen udstedt tilladelser til fire personer.

I maj åbnede Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Forstenede søpindsvin er det mest almindelige fossil i Danmark, og de er at finde næsten alle steder. Sådan lyder det fra René Sylvestersen, der er geolog og museumsinspektør ved Fur Museum.

Men skulle du begive dig ud for at lede efter fortiden, så kommer han her med gode tips til, hvor man skal lede, og hvad man skal kigge efter. Per Colstrup Vinkel er både stolt på sin datters vegne over den store oplevelse hun fik på Odense Stadion, men turen hjem til Silkeborg var fyldt med spørgsmål om ulykken. Dette har kurs mod Danmark, hvor regnvejret undervejs vil intensivere i styrke.

Forventningen er, at regnvejret rammer landet i de sene aftentimer, hvorefter der venter en meget våd nat og morgen. Stedvis kan regnen blive meget intens. I dele af Jylland kan der falde op mellem 20 og 25 millimeter i løbet af seks til otte timer, hvilket nærmer sig definition for kraftig regn





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