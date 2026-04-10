Trippelmandater i Fokus: Debat om Politikeres Flere Roller og Lønninger

Efter folketingsvalget er debatten om politikere, der besidder flere mandater, blusset op. Cecilie Liv Hansen vækker opsigt med sit trippelmandat, mens partierne diskuterer etiske spørgsmål og lovgivning. Læs om lønninger, arbejdsbyrder og politikernes holdninger.

Ved det seneste folketingsvalg blev flere politikere valgt ind, mens de allerede sad i både et byråd og et regionsråd, hvilket resulterede i et sjældent trippelmandat. Denne situation, hvor en person besidder tre politiske mandater på samme tid, har skabt debat i dansk politik. Flere af de involverede politikere har valgt at træde ud af deres regionale eller kommunale poster for at fokusere på arbejdet i Folketinget.

Begrundelsen er ofte, at der simpelthen ikke er tilstrækkelig tid i døgnet til at udføre arbejdet ordentligt i alle tre fora. Blandt de valgte er Cecilie Liv Hansen, som har valgt at beholde alle tre mandater, trods kritik og modstand. Hun er medlem af byrådet i Kolding og Region Syddanmark, samtidig med at hun arbejder på Christiansborg. Dette betyder, at hun modtager en betydelig løn fra alle tre positioner, hvilket udløser yderligere diskussioner om etik og prioriteringer i politik. Sophie Løhde fra Venstre, der fungerer som politisk ordfører, påpeger, at det er umuligt at varetage alle tre hverv tilfredsstillende samtidigt. Hun understreger, at det er useriøst at påstå det modsatte. Denne holdning deles af mange i politiske kredse, men der er stor modstand mod at lovgive om emnet. Torsten Gejl fra Alternativet har udtalt, at han fandt det umuligt at kombinere sit folketingsarbejde med hvervet i et kommunalt eller regionalt organ, selv når han var den eneste repræsentant for sit parti i Folketinget. Gejl betegner Cecilie Liv Hansens beslutning som 'grådig' og 'uordentlig'.\Debatten om trippelmandater har skabt splittelse blandt partierne på Christiansborg. Mens mange partier udtrykker bekymring over praksissen og den potentielle mangel på fokus og tid, er der en markant modstand mod at indføre lovgivning på området. Flere partier håber på en 'selvjustits' fra partierne selv, hvor politikere vil træffe beslutninger baseret på en etisk vurdering. Peder Hvelplund fra Enhedslisten mener, at det er uholdbart at besidde tre mandater, da lønnen afspejler et fuldtidsarbejde. Han erkender, at det er svært at forvente, at man kan yde en tilfredsstillende indsats i alle tre positioner. Kritikken går primært på, at det kan være svært at honorere vælgernes forventninger og samtidigt dedikere den nødvendige tid og energi til arbejdet i alle tre fora. Kritikken kommer fra flere partier, som enten ikke selv ønsker, eller har interne regler mod, at deres medlemmer sidder på tre mandater. En lektor fra Københavns Universitet påpeger, at det kan være særligt svært at kombinere arbejdet i et byråd med et fuldtidsjob i Folketinget på grund af mødetidspunkter. \Selvom mange politikere er skeptiske over for trippelmandater, er der endnu ingen politisk vilje til at lovgive på området. Flere partier ønsker ikke at begrænse valgte politikeres mulighed for at vælges. Det kan medføre manglende fokus på de opgaver, som er forbundet med at repræsentere sine vælgere. Den debat omhandler også etiske spørgsmål, såsom om det er moralsk forsvarligt at modtage en høj løn fra flere positioner, uden reelt at kunne udføre arbejdet tilfredsstillende. Diskussionen afspejler en bredere bekymring for politisk ansvarlighed og transparens. En juraprofessor understreger, at der ikke er juridiske hindringer for at lovgive mod trippelmandater, hvis politisk flertal ønsker det. De fleste partier er ikke interesseret i at lovgive, og den mest fremtrædende diskussion er den om moral og etik. Flere politikere har understreget vigtigheden af at prioritere vælgernes interesser og afsætte tilstrækkelig tid til de politiske opgaver. Et af spørgsmålene er, om vælgerne reelt får den repræsentation og de tjenester, de forventer, når en politiker er spredt ud over tre forskellige poster. Valget af Cecilie Liv Hansen understreger dilemmaet mellem individuelle ambitioner og et ansvar over for vælgerne og demokratiet. Debatten forventes at fortsætte, da der er fortsat manglende politisk vilje til at ændre reglerne, hvilket betyder, at situationer med trippelmandater kan fortsætte





tv2politik / 🏆 8. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

