Tripartaftalen er ikke længere i kraft, ifølge Landbrug & Fødevarer, mens sommervejret forbliver ustabilt med forventet kraftig regn

Landbrug & Fødevarermundede formand erklærer, at den grønne trepartsaftale fra juni 2024 er ophørt, på grund af nye politiske forslag som et nationalt sprøjteforbud. Samtidig varsles en usædvanlig regnrig periode med op til 60 mm nedbør på en uge, hvilket nærmer sig en måneds normalværdi. Derudover记者er om en neurodivergent pride i Viborg, en midlertidig militær zone i Holstebro, og enKarl case der førte til en person anholdelse.

Det bliver mest skyet med en del byger, som kan være kraftige og med torden. Men der vil også komme solskin i perioder. Anders Peters fra Vejen og Peter Jensen fra Esbjerg skal lige se, hvordan det går ved de der højspændingsledninger.

Det siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, til Jyllands-Posten. Ifølge Søren Søndergaard eksisterer trepartsaftalen ikke, fordi der siden aftalen i 2024 er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Blandt andet i den nye firkløverregerings regeringsgrundlag, der blandt andet lægger op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. - Den oprindelige Grøn Trepart fra juni 2024 eksisterer ikke længere.

Vi gik ud af rummet i juni 2024. Siden er de andre rejst videre, siger Søren Søndergaard til avisen. Grøn Trepart blev udformet som et samarbejde mellem blandet andet Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering. Lørdag løb en ny type pride af stabelen i Viborg.

Neuro Pride har til formål at hylde menneskers mangfoldige hjerner. Én af personerne bag arrangementet er Kirsten Allan. Hun har selv ADHD og har været med til at opbygge forskellige fællesskaber i Viborg for såkaldt neurodivergente. - Der er mange neurodivergente, der føler sig forkerte i samfundet.

Man maskerer og gemmer lidt, at der er nogle ting, der er svære. Vi vil gerne lave et event, hvor vi afmaskerer. Her er man lige præcis, som man vil være, siger Kirsten Allan - og fortsætter: Forsvaret etablerer et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro fra søndag morgen til mandag middag. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har givet samtykke til det.

Området etableres, fordi der skal flyttes militært materiel. Området afspærres fra søndag morgen klokken 6.30 til mandag klokken 12.00. - Størstedelen af området befinder sig omkring banelegemet, hvor den almindelige borger i forvejen ikke må færdes, skriver politiet. Derudover vil det meste af Hjalmar Sørensens Vej/Vendersgade være spærret.

Området vil være bevogtet af Forsvaret. Det oplyser politiet på Politi Update. - Den eftersøgte person er netop fundet. Politiet er fremme og har ikke brug for offentlighedens hjælp, skriver politiet klokken 19.26.

En pludselig lukning har tvunget Marie til at vælge en anden efterskole, når hun skal begynde i niende klasse efter sommerferien. En naturbrand lørdag sidst på eftermiddagen nåede aldrig for alvor at få fat, før Brand & Redning Midtvest nåede frem. - Da vi ankom, lå det og ulmede. Så vi fik hurtigt slukket det, beretter indsatsleder Kristian Rask Hansen.

Det giver mening, hvis Kent Nielsen nu stopper i Silkeborg IF og bliver assistenttræner for landsholdet.. Kent Nielsen er aktuelt cheftræner i Silkeborg IF, men stopper nu i jobbet ifølge Bold.dk. TV 2 Sport har været i kontrakt med DBU, der ikke har nogen kommentarer. Det er ikke lykkes at komme i kontakt med Silkeborg.

Brian Riemer vil ikke bekræfte noget, men sagde følgende til TV 2 Sport lørdag. - Jeg kan sige, at vi leder efter en ny assistenttræner, og vi er tæt på. Vi regner med, at vi indenfor kort tid har en afklaring på plads, og så vil vi melde et navn ud. Hvis man er til sol og varme, så der nedslående nyt om sommervejret den kommende uges tid.

Det ustadige sommervejr fortsætter nemlig i mindst en uge. De kommende dage skal flere fronter forbi Danmark med regn og byger. Faktisk kan det blive til en del nedbør. Om en uges tid kan der lokalt være faldet op til omkring 60 millimeter, hvis de seneste prognoser får ret.

Til sammenligning kommer i gennemsnit 64 millimeter nedbør i juni. Dermed kan der den næste uges tid måske falde op til en måneds nedbør nogle steder





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Grøn Trepart er væk: Landbrug & Fødevarer påpeger klinte politiske tiltagFormanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, erklærer, at den oprindelige Grøn Trepart fra juni 2024 kun eksisterer på papiret. Efter at have beskyttet aftalen i flere måneder, har organisationen nu konstantat, at politiske tiltag som et nationalt sprøjteforbud og ændringer i svineproduktionen har undermineret samarbejdet. Mens regeringen fastholder aftalens gyldighed, påpeger landbrugsorganisationen, at parterne er gået fra hinanden og at ministeriet for treparten er blevet afviklet.

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