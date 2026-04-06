Trine Maria Ilsøe om sine yndlingssteder: Fra fransk bistro til Sydlangeland

Retskorrespondent og 'Deadline'-vært Trine Maria Ilsøe afslører sine yndlingssteder, hvor hun finder ro og inspiration – fra hyggelige restauranter til den smukke natur på Sydlangeland, som er hendes absolutte yndlingssted. Hun ser positivt på udviklingen i området.

Hver gang tv-værten modtager et gavekort, føles det som at have et stykke guld i banken. Trine Maria Ilsøe , kendt som retskorrespondent og vært på “ Deadline ” på DR, vælger sine udflugtssteder ud fra stemningen frem for udelukkende maden. Hendes præferencer spænder over en uprætentiøs fransk bistro og en hyggelig vinbar. For at finde ro søger hun tilflugt på badebroen eller til Sydlangeland , hvor bylivets travlhed er fjern.

Hun har i mere end ti år været en fast del af DR's nyhedsdækning, og hendes nuværende rolle som vært på “Deadline” understreger hendes fortsatte engagement i formidling af nyheder og aktuelle begivenheder. Valget af steder er ofte drevet af et ønske om atmosfære og den rette stemning, hvilket afspejler en kontrast til de ofte hektiske omgivelser i nyhedsarbejdet. Hendes forkærlighed for Sydlangeland, hvor hun ofte søger hen for at finde fred og ro, illustrerer et behov for at koble af og finde balance. Hun beskriver Ristinge Klint på Sydlangeland som sit absolutte yndlingssted, et sted hvor hun kan genfinde sig selv i den storslåede natur. Hendes forældres sommerhus i nærheden har yderligere knyttet hende tættere til området, der har en særlig plads i hendes hjerte. Trine Maria Ilsøe er begejstret for den udvikling, der er i gang på Sydlangeland. \ Udviklingen på Sydlangeland er noget, der glæder Trine Maria Ilsøe. Hun bemærker en positiv forandring i lokalområdet, hvor nye initiativer ser ud til at trives. Hun ser det som en positiv udvikling, at nye steder åbner og ser ud til at kunne holde åbent. Som eksempel fremhæver hun caféen Rum Sø i Bagenkop, som er åbnet i et af de nyrestaurerede fiskerhuse, og tilføjer at det ikke er særlig længe siden, man ikke kunne få en god kop kaffe der. Tilføjelsen af en spa på Broløkke Herregård viser også den positive udvikling på øen. Disse nye tilbud bidrager til at øge attraktiviteten af området og giver lokale og besøgende mulighed for at opleve nye og spændende tilbud. Denne udvikling er vigtig for at skabe en bæredygtig fremtid for Sydlangeland, der bevarer sin charme og tiltrækker nye besøgende. Den langsomme, men stabile vækst giver håb om et mere varieret og spændende udvalg af oplevelser, samtidig med at den bibeholder områdets unikke karakter. Hun er særligt glad for, at området ikke længere er præget af lukninger af nye etablissementer. Denne udvikling vidner om en fornyet vitalitet og optimisme i lokalsamfundet.\ Trine Maria Ilsøes valg af steder afspejler en søgen efter balance mellem arbejdslivets travlhed og et behov for ro og afslapning. De steder, hun besøger, er ikke blot destinationer, men snarere rum, hvor hun kan finde inspiration og genoprette forbindelsen til sig selv og den omkringliggende verden. Hendes præference for steder som Ristinge Klint og Sydlangeland understreger betydningen af naturen og den fred, den kan tilbyde. De nye etablissementer, som caféen Rum Sø og spaen på Broløkke Herregård, viser en spirende udvikling i området, der tiltrækker nye besøgende og giver dem flere oplevelser. Disse valg afspejler en søgen efter den perfekte balance mellem arbejde og fritid, mellem den hektiske nyhedsverden og de stille stunder, der er nødvendige for at opretholde en sund livsstil. Gavekortene, hun modtager, ses som en værdsat gave, der giver hende mulighed for at udforske nye steder og oplevelser, hvilket i sig selv understreger vigtigheden af at værdsætte de små glæder i livet og finde lykke i de mange forskellige aspekter af tilværelsen





Trine Maria Ilsøe Sydlangeland Ristinge Klint Deadline Livsstil Bagenkop Rum Sø Broløkke Herregård Fransk Bistro Gavekort

