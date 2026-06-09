Trine Dyrholm vender tilbage til musikscenen med optræden på Egeskov Festival

Den danske stjerneskuespillerinde Trine Dyrholm optræder på den store jubilæumsfestival ved Egeskov Slot i en fælles koncert kaldet 'Sange fra hjertet' sammen med bl.a. Søren Huss og Luna Ersahin. Dermed markerer hun sin tilbagekomst til musikkarrieren, efter flere år hvor fokus primært har været på skuespil, blandt andet på Cannes.

Trine Dyrholm , den danske skuespillerinde og sangkvinde, vender tilbage til musikkarrieren med en anmeldelsesværdig optræden på en af sommarens største festivaler. Den 54-årige artist, der tidligere i år tiltrak sig international opmærksomhed med filmen 'Pigen med nålen' på Cannes, har nu fået en plads på plakaten til den store jubilæumsfestival ved Egeskov Slot .

Ifølge en pressemeddelelse fra den midtfynske festival skal hun optræde på hovedscenen, Greenfield, som åbning for en fælles koncert med titlen 'Sange fra hjertet'. Her skal hun sammen med andre anerkendte musikere tolke sange om de store følelser. Blandt de andre artister, der deltager, findes Søren Huss, August Høyen, Luna Ersahin (kendt fra Tobias Rahim-projektet AySay) og duoen Bye Bye Brenda med Stine Bramsen og Kajsa Vala. Koncerten vil desuden blive guidet af vært Anders Lund Madsen.

Dette markering af Dyrholms musikalske tilbagekomst kommer før hendes egentlige turné 'Sange jeg har sunget' starter næste år. Hendes musikkarriere har traditionelt været i skyggen af hendes omfattende skuespilvirksomhed, dog med perioder, hvor hun har prøvet sine kræfter på sang, som da hun som 14-årig i 1987 deltog i Dansk Melodi Grand Prix med 'Danse i måneskin', en sang der siden er blevet en national klassiker. Hun har senere også med sin sanglegende faret i DR-serien 'Den danske kvinde'.

Med denne festivaloptog understreger Trine Dyrholm sin position som en alsidig kunstner, der med stor styrke vender tilbage til musikscenen, efter at have opbygget en enestående karriere på både nationalt og internationalt plan. Hendes deltagelse i 'Sange fra hjertet' lover en helt særlig aften med udvalgte sange og emotioner, formidlet af nogle af Danmarks mest anerkendte stemmer





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Trine Dyrholm Musik Festival Egeskov Slot Sange Fra Hjertet

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