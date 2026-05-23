Trekroner af cykelentusiastiske damer på vej til Giro d'Italia

Tre generationer af damer fra Skive er på vej til Giro d'Italia for at se og heppe på de danske ryttere. De er alle iført røde trøjer med 'Danmark' skrevet over brystet og har forskellige heppegrej med. De håber at få en god oplevelse og at Jonas Vingegaard kan mærke deres støtte.

Tidligt lørdag morgen var tre generationer mødt op i Skive. Her tog Pia Dam Asutay og hendes datter, mor og søster nemlig afsted sydpå, i håbet om at se Jonas Vingegaard suse forbi på cykel.

Pia Dam Asutay og hendes datter tog tidligt lørdag morgen mod varmere himmelstrøg sammen med Pias mor og søster. De fire damer skal nemlig ned for at se Giro d'Italia og følge de danske ryttere helt tæt på. - Vi er vilde med cykelløb og følger også med i næsten alt cykelsport på TV, fortæller Pia Dam Asutay.

Pia og hendes datter, som til dagligt bor i Farsø, men er fra Mors, var blevet kørt af Pias mand til Skive, hvor de mødtes med Pias mor og søster. Og her var stemningen høj. De var alle iført røde trøjer, med 'Danmark' skrevet hen over brystet. Og bilen var også tæt pakket med heppegrej.

- Vi har forskellige hatte med, kasketter og vikingehjerner. Vi har flag vi kan sætte sidespejlene på bilen. Så har min mor været i Glyngøre for at hente lyserøde flag, så Jonas kan se, at vi har været der, forklarer Pia Dam Asutay. Jonas kører jo ikke fra Danmark.

Det er jo ikke Danmark, der kan vinde. Hvorfor skal I have alt det her med? Når vi kommer derned, så skal de jo kan se, at vi er fra Danmark. Vi har tit snakket om, at vi kunne også have lyserødt på, men så kan de jo ikke se, at vi er fra Danmark.

Og jeg tror, at de danske ryttere lægger mærke til det, det er jo ikke kun Jonas, vi hepper på, fortæller cykelentusiasten. De fire damer skal være afsted i lige knap en uge. For som Pia Dam Asutay selv siger, så skal arbejdet derhjemme jo også passes engang i mellem. Så de når altså ikke at se den sidste etape, men håber at de kan få oplevet den gode stemning undervejs alligevel.

- Nu har jeg jo prøvet det flere gange til Tour de France også. Den stemning, der er dernede og den oplevelse er helt speciel. Og det at få hilst på nogle af danskerne og de danske ryttere og heppe på dem. Jeg tror, det betyder noget for dem, og vi synes jo også, det er skidesjovt, forklarer Pia Dam Asutay.

Nu er Jonas jo favorit. Så er det ikke lidt ligegyldigt at tage derned og se ham, hvis man alligevel ved, at han vinder? - Nej, så synes jeg jo, det er ekstra specielt. Vi var til Tour de France for et par år siden også, hvor vi så, at han kørte en fed enkeltstart, hvor han slog Pogacar.

Det var bare den fedeste oplevelse, og det gjorde jo, at man gerne ville afsted igen. Så derfor er det bare noget specielt at være dernede, lyder det Pia Dam Asutay.





