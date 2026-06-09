Tre tiltalte for drab efter vidneforklaring iVestre Landsret-sag

Anklagemyndigheden mener at en vidneforklaring i en anden sag førte til drabet på en 21-årig kvinde i Herning. Tre personer, herunder en ung teenager og to mænd i 20'erne, er sigtet for drab og vidnetrusler. Den ene sigtede er også tidligere dømt for et andet drab i samme by.

Da en 21-årig kvinde blev dræbt i Herning i april sidste år, skete det som følge af en anden persons vidneforklaring i en sag i Vestre Landsret, mener anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet var det den 17-årige, der udførte drabet, mens de to i 20'erne er tiltalt for at have medvirket med råd, dåd eller tilskyndelse, som det hedder i straffeloven. De tre er desuden tiltalt efter straffelovens paragraf om vidnetrusler. Vidneforklaringen, der ifølge anklageskriftet var årsagen til, at kvinden blev dræbt, blev ifølge Ritzaus oplysninger afgivet i en sag, som Vestre Landsret afsagde dom i 5. februar 2024.

I den sag blev en 25-årig mand idømt forvaring for drabet på en 22-årig mand i Herning i 2021. Den 25-årige mand er blandt de tre tiltalte for drabet på den 21-årige kvinde i Herning. Den person, der afgav vidneforklaringen, er ifølge Ritzaus oplysninger en mand med en familiemæssig relation til den dræbte kvinde.

I anklageskriftet fremgår det også, at anklagemyndigheden vil have, at den forvaringsdom, den 25-årige blev idømt i 2024, ophæves, og at retten i stedet idømmer ham en livstidsdom. Fængsel på livstid anses som den strengeste straf i Danmark. Er man idømt fængsel på livstid, kan man først søge om prøveløsladelse efter 20 år. Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at både den 20-årige og den 25-årige udvises af Danmark med et indrejseforbud, der gælder for altid.

Den 21-årige kvinde blev på åben gade stukket med en kniv eller en anden spids genstand og forblødte efterfølgende, fremgår det af anklageskriftet. Den 17-årige og den 20-årige har nægtet sig skyldige, da de blev fremstillet i grundlovsforhør, og ifølge Ekstra Bladet nægter den 25-årige sig også skyldig





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